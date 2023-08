München (ots) -Eine Risikolebensversicherung ist beispielsweise bei plötzlichem Tod eine Absicherungsmöglichkeit für Hinterbliebene. Doch: Viele Menschen wissen nicht, dass das Potenzial der Risikolebensversicherung weit über die Absicherung der Angehörigen hinausgeht. Diese Wissenslücke deckt die LV 1871 in einer aktuellen Umfrage auf und zeigt mit einem neuen Absicherungskonzept, dass eine Risikolebensversicherung auch bei der Neugründung von Unternehmen oder der Renovierung einer Immobilie interessant sein kann.Mit 51 Prozent verbinden mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland die Risikolebensversicherung mit der Absicherung von Partner oder Partnerin im Todesfall; 44 Prozent halten die Absicherung auch für Kinder für sinnvoll. Das zeigt die im August 2023 im Auftrag der LV 1871 von Civey durchgeführte repräsentative Online-Befragung von 2.514 Menschen. Das Potenzial für andere relevante Versicherungsszenarien wie den Kauf, die Modernisierung oder Renovierung einer Immobilie, den Todesfall eines Geschäftspartners oder die Neugründung eines Unternehmens bleibt weitestgehend unerkannt.Risikolebensversicherung kann mehrNur 10 Prozent erachten eine Absicherung bei der Neugründung eines Unternehmens und 23 Prozent für den Todesfall des Geschäftspartners als sinnvoll. Dabei betrifft der plötzliche Verlust eines Unternehmers nicht nur dessen Geschäftspartner, sondern kann auch die wirtschaftliche Stabilität des ganzen Gewerbes gefährden. Darüber hinaus kennen mit 25 Prozent nur etwa ein Viertel der Befragten die Möglichkeit, Darlehen für den Neuerwerb einer Immobilie abzusichern. Interessant auch: Nur 11 Prozent denken bei der Renovierung oder Modernisierung einer Immobilie an eine Risikolebensversicherung - trotz des aktuell durch die Heizungspläne der Bundesregierung brisanten Themas.Potenzial der Risikolebensversicherung"Aufgrund des bisher noch nicht vollständig ausgeschöpften Potenzials ist es notwendig, das klassische Verständnis dieser Art von Absicherung zu erweitern - vor allem dort, wo hohe, häufig über Darlehen finanzierte Summen im Spiel sind", sagt Hermann Schrögenauer, Vorstand der LV 1871. Vor diesem Hintergrund bietet der Versicherer mit dem LV 1871 Darlehensschutz Plus, einer Kombination aus Risikolebens- und Berufsunfähigkeitsversicherung, eine umfangreiche Absicherung für risikobehaftete Lebenslagen wie Immobilienneuerwerb oder Existenzgründung an.Neues Absicherungskonzept: LV 1871 Darlehensschutz PlusÜber die Risikolebensversicherung wird die Darlehenssumme abgesichert, sodass infolge eines Todesfalls die finanzielle Vorsorge für die Hinterbliebenen greift. Zudem sind die Darlehensraten bei Krankheit oder Unfall gegen Berufsunfähigkeit abgesichert. Neu sind eine vereinfachte Risikoprüfung sowie ein Schnellrechner. Dadurch verbessert die LV 1871 ihren Service, baut die Digitalisierung ihres Angebots aus und optimiert die Kundenfreundlichkeit durch ein unkomplizierteres Verfahren der Risikoprüfung.Pressekontakt:Julia Hauptmann, Pressesprecherin, 089 / 55167 - 468,julia.hauptmann@lv1871.deOriginal-Content von: Lebensversicherung von 1871 a.G., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63097/5582490