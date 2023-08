FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aussicht auf eine Kooperation auf dem indischen Absatzmarkt hat am Donnerstag die Adidas-Aktien auf den höchsten Stand seit Juni vergangenen Jahres getrieben. Um ein Prozent auf knapp 187 Euro ging es für die Papiere nach oben, während der deutsche Leitindex Dax auf der Stelle trat. Vom jüngsten Tief im November 2022 hat sich der Adidas-Kurs mittlerweile verdoppelt.

Laut einem Bericht des indischen Pay-TV-Senders CNBC TV18 ist die indische Bata in Gesprächen mit Adidas über eine Zusammenarbeit. Bata ist ein Schuhhersteller und -händler. Die Gespräche seien in einem fortgeschrittenen Stadium und der Rahmen der Kooperation zeichne sich ab, heißt es unter Berufung auf informierte Personen. Aktien von Bata India stiegen an der Börse von Mumbai um 5,5 Prozent.

"Adidas sucht nach Wegen, um das Umsatzwachstum in den nächsten drei bis fünf Jahren zu beschleunigen, und Indien bietet interessante Möglichkeiten", schrieb Analyst Adam Cochrane von der Deutschen Bank. Mit 2000 Filialen in Indien sei Bata einer der führenden Anbieter. Im vergangenen Jahr seien dort 48 Millionen Paar Schuhe über die Ladentheken gegangen.

Adidas habe zwei strategische Möglichkeiten, so Cochrane. Die Franken könnten Bata entweder als Großhändler beliefern oder aber selbst Adidas-Schuhe in den Geschäften von Bata nach dem Prinzip "Shop in Shop" anbieten. Im ersten Fall könnte Adidas auf Exklusivität als westliche Marke pochen. In beiden Fällen aber würde der Dax-Konzern das Wachstum auf einem längerfristig wichtigen Markt beschleunigen./bek/ajx/jha/