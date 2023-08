Das Geschäft mit Corona-Impfstoffen ist bei BioNTech massiv eingebrochen. Derzeit steigt in Deutschland die Zahl der im Labor bestätigten Corona-Fälle wieder an, allerdings auf relativ niedrigem Niveau, wie es heißt. Dennoch könnte dies, Auffrischimpfungen für den Herbst nun wieder mehr Aufmerksamkeit zukommen lassen.Wie die Arbeitsgemeinschaft Influenza am Robert Koch-Institut (RKI) in ihrem aktuellen Bericht zu akuten Atemwegserkrankungen für die Woche bis 13. August meldet, wurden bundesweit ...

