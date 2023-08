DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:58 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.427,75 +0,2% +12,7% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.964,00 +0,1% +32,9% Euro-Stoxx-50 4.272,12 -0,3% +12,6% Stoxx-50 3.934,21 -0,1% +7,7% DAX 15.776,79 -0,1% +13,3% FTSE 7.349,15 -0,1% -1,3% CAC 7.256,09 -0,1% +12,1% Nikkei-225 31.626,00 -0,4% +21,2% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 130,57 -0,35

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,05 79,38 +0,8% +0,67 +1,5% Brent/ICE 84,16 83,45 +0,9% +0,71 +1,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 38,33 37,78 +1,4% +0,54 -54,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.898,01 1.891,71 +0,3% +6,30 +4,1% Silber (Spot) 22,72 22,43 +1,3% +0,30 -5,2% Platin (Spot) 893,50 886,98 +0,7% +6,53 -16,3% Kupfer-Future 3,69 3,66 +1,0% +0,04 -3,2% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Leicht erholt von den Vortagesabgaben zeigen sich die Notierungen für WTI und Brent. Für diese geht es um bis zu 0,9 Prozent nach oben. "Das jüngste Fed-Protokoll wird die Stimmung nicht verbessern, da es darauf hindeutet, dass die US-Notenbank bei der Straffung der Geldpolitik noch einiges zu tun haben könnte", so die ING-Analysten. Der starke Dollar belaste zudem den Ölpreis, aber die Fundamentaldaten bleiben weitgehend konstruktiv, da die Kürzungen der Opec+ bedeuten sollten, dass die Lagerbestände im Laufe des Jahres abgebaut werden, fügt ING hinzu.

AUSBLICK AKTIEN USA

Kaum verändert wird die Wall Street zur Eröffnung am Donnerstag erwartet, nachdem die Indizes am Vortag auf den tiefsten Stand seit sechs Wochen gefallen waren. Für die Renditen geht es weiter nach oben, was zuletzt den Aktienmarkt deutlich belastet hatte. Bei den anstehenden US-Konjunkturdaten dürften vor allem die wöchentlichen Erstanträge im Fokus stehen, da sich der US-Arbeitsmarkt weiterhin sehr robust zeigt. Unterstützung für den Technologie-Sektor könnten die Quartalszahlen von Cisco liefern. Der Konzern hat in seinem Schlussquartal die Markterwartungen übertroffen. Die Prognose für das neue Jahr fiel allerdings verhalten aus. Für die Aktie geht es vorbörslich deutlicher nach oben. Auch die Papiere von U.S. Steel steigen weiter. Auch Arcelormittal erwägt offenbar ein Angebot für den US-Stahlkonzern abzugeben. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Es wäre bereits das dritte Angebot für U.S. Steel. Die Aktien sind in den vergangenen drei Handelstagen um mehr als 40 Prozent gestiegen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:30 US/Walmart Inc, Ergebnis 2Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 240.000 zuvor: 248.000 14:30 Philadelphia-Fed-Index August PROGNOSE: -10,0 zuvor: -13,5 16:00 Index der Frühindikatoren Juli PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: -0,7% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Wenig verändert - Das Protokoll der US-Notenbank vom Vorabend hat unterstrichen, dass die Fed-Mitglieder stärkere Zeichen eines Inflationsrückgangs sehen wollen - ansonsten seien weitere geldpolitische Verschärfungen notwendig. Da die Mehrheit der Notenbanker aber von "signifikanten Aufwärtsrisiken" bei der Inflation ausgeht, könnten noch mehr Zinsschritte erfolgen, als dem Markt lieb ist. Für etwas Erleichterung an der Zinsfront sorgt die Zinserhöhung in Norwegen. Die Notenbank hat die Zinsen wie erhofft nur um 25 Basispunkte (Bp) erhöht auf nunmehr 4,0 Prozent. Damit nimmt sie das Tempo aus den Erhöhungsrunden heraus, nachdem sie im Juni noch um 50 Bp erhöht hatte. Neue negative Nachrichten kommen aus China: Nicht nur die Konjunktur läuft dort nicht rund, wie der Nachfrageeinbruch von 29 Prozent beim PC-Hersteller Lenovo zeigt. Dazu kam das Eingeständnis des Vermögensverwalters Zhongzhi, in einer Liquiditätskrise zu stecken. Das sorgt dafür, dass das Schreckgespenst einer ausgewachsenen Immobilien- und Finanzkrise in China umgeht. BAE Systems fallen um 3,9 Prozent zurück. Hier belastet der Kaufpreis von 5,55 Milliarden Dollar für das Luft- und Raumfahrtgeschäft des US-Raumfahrtkonzerns Ball Aerospace. Langfristig dürfte dies aber positiv sein, angesichts des Wachstums der Rüstungsindustrie, merken die Analysten von Shore Capital an. Schlechte Vorlagen für Infineon (-0,8%) kommen von Wolfspeed. Der US-Chiphersteller enttäuschte am Vorabend mit einem doppelt so hohen Verlust wie erwartet. Für die Analysten von Jefferies hat Docmorris (+3,5%) im zweiten Quartal den erwarteten Wendepunkt beim Wachstum erreicht. Die Zahlen entsprächen den Schätzungen und zeigten ein Quartalswachstum von 3 Prozent. Als durchwachsen werden die Zahlen des Versicherers Aegon (-2,7%) eingestuft. Adyen brechen um 28 Prozent ein. Die Citigroup spricht von "einer weiteren großen Gewinnenttäuschung" des Zahlungsdienstleisters. Denn das EBITDA liege 15 Prozent unter der Erwartung.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:23 Uhr Mi, 17:12 Uhr % YTD EUR/USD 1,0884 +0,0% 1,0875 1,0908 +1,7% EUR/JPY 158,85 -0,2% 159,16 159,05 +13,2% EUR/CHF 0,9565 -0,1% 0,9574 0,9588 -3,4% EUR/GBP 0,8537 -0,1% 0,8545 0,8554 -3,5% USD/JPY 145,95 -0,2% 146,33 145,79 +11,3% GBP/USD 1,2749 +0,1% 1,2727 1,2753 +5,4% USD/CNH (Offshore) 7,3059 -0,4% 7,3389 7,3319 +5,5% Bitcoin BTC/USD 28.506,38 -1,4% 28.638,40 29.134,52 +71,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar gibt leicht nach. Für den Dollar-Index geht es um 0,1 Prozent nach unten. Das Protokoll der US-Notenbank habe insgesamt wenig Input für den Dollar geliefert, heißt es von der Commerzbank. Devisen-Analystin Antje Praefcke geht aufgrund der Datenabhängigkeit der FOMC-Entscheidungen weiterhin davon aus, dass in erster Linie die Preis- und Konjunkturdaten Potenzial für Dollarbewegungen haben.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Überwiegend schwächer - Allerdings fielen die Einbußen geringer aus als in den USA, nachdem sich die Indizes im Handelsverlauf deutlich von den Tagestiefs hatten lösen können. In den USA hatten erneut Sorgen vor weiter steigenden Leitzinsen zu Verkäufen bei Aktien und steigenden Renditen bei Anleihen geführt. Verstärkt wurden sie noch vom Protokoll der jüngsten Sitzung der Notenbank. Ihm zufolge sind die US-Notenbanker weiter besorgt über Inflationsrisiken, die eine weitere Straffung der Geldpolitik erfordern könnten. Dazu gab es auch noch warnende Stimmen hinsichtlich der Wirtschaftsaussichten als Folge einer drohenden "unbeabsichtigten Überstraffung der Politik". Gut hielten sich die Börsen in China, Schanghai schloss nach vier Tagen zuvor mit Verlusten um 0,4 Prozent im Plus, nachdem die chinesische Notenbank auf weiter schwache Wirtschaftsdaten in dieser Woche mit diversen kleinen Zinssenkungen reagiert hatte. Die Anleger schienen den Pessimismus über die schwachen Wirtschaftsdaten weitgehend eingepreist zu haben und konzentrierten sich nun auf die Erwartung, dass in den nächsten Monaten unterstützende Maßnahmen zur Wiederbelebung der Wirtschaft angekündigt werden dürften, hieß es.

CREDIT

Leicht ausgeweitet zeigen sich am Donnerstag die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen. Der Anstieg der US-Renditen und die Aussagen der US-Notebanker zur Inflationsbekämpfung in ihrem Sitzungsprotokoll sorgen für leicht erhöhte Zinserwartungen. Die Umsätze in Kreditprodukten seien aber angesichts der Urlaubssaison weiterhin sehr dünn, heißt es am Markt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

ADYEN

hat nach einer Einstellungswelle im ersten Halbjahr operativ weniger verdient. Das EBITDA sank auf 320,0 Millionen von 356,3 Millionen Euro. Auch die EBITDA-Marge ging zurück - von 59 auf 43 Prozent. Netto hielt Adyen den Gewinn mit 282,2 Millionen Euro fast konstant. Der Nettoumsatz kletterte auf 739,1 von 608,5 Millionen Euro.

AEGON

hat im ersten Halbjahr nach Investitionen und aktualisierten Annahmen in den USA rote Zahlen geschrieben. Der niederländische Versicherer und Vermögensverwalter meldete einen Nettoverlust von 199 Millionen Euro für die ersten sechs Monate des Jahres, verglichen mit einem Überschuss von 46 Millionen Euro im Vorjahrszeitraum. Das operative Ergebnis stieg von 796 auf 818 Millionen Euro.

BAE SYSTEMS

verstärkt sich mit einem Zukauf in den USA. Wie der britische Rüstungs- und Raumfahrtkonzern mitteilte, hat er eine Vereinbarung zur Übernahme des Luft- und Raumfahrtgeschäfts der Ball Corp für 5,55 Milliarden US-Dollar in bar unterzeichnet.

DOCMORRIS

hat im ersten Halbjahr operativ den Verlust mehr als halbiert und die Margen verbessert. Der Umsatz war im Halbjahr rückläufig, im zweiten Quartal ergab sich ein leichter Anstieg. Die Zahl der aktiven Kunden sank. Für die Ziele im Gesamtjahr sieht sich die Online-Apotheke auf Kurs, auch dank eines Kostensenkungsplans. Laut Mitteilung hat das Unternehmen im ersten Quartal den "Wendepunkt" erreicht und "eine neue Ausgangslage für profitables Wachstum geschaffen".

LEONI

Das Erlöschen der bisherigen Leoni-Aktien und damit auch das Ende der Börsennotierung des Spezialisten für Kabelbäume werden möglicherweise schon an diesem Donnerstag eintreten. Die L2-Beteiligungs GmbH habe am Morgen bestätigt, die Bareinzahlung für die vorgesehene Kapitalerhöhung vorzunehmen. Leoni erwarte, dass die Kapitalmaßnahmen am 17. August, jedenfalls aber sehr kurzfristig, durch Eintragung in das Handelsregister wirksam würden.

REDCAEE PHARMACY

Der Chef der Online-Apotheke - die bis vor kurzem noch als Shop Apotheke Europe firmierte - erwägt im Kampf um die Einführung des E-Rezeptes in Deutschland eine juristische Auseinandersetzung mit dem Bund. Die bisherigen Möglichkeiten zur Einlösung des E-Rezeptes benachteiligten die Online-Apotheken, sagte CEO Olaf Heinrich der Wirtschaftswoche.

ALPHABET

Ein Sparprogramm bei der Google-Mutter Alphabet erhöht den Druck auf Kostensenkungsmaßnahmen bei anderen Unternehmen der Gruppe - auch bei solchen, die an der Verlängerung des menschlichen Lebens sowie der Entwicklung selbstfahrender Autos arbeiten, wie Verily und Waymo.

BURGER KING

Nach McDonald's und Subway streicht auch Burger King in Indien die Tomate im Burger. Grund sind die stark gestiegenen Preise für die Früchte im Land wegen der Inflation und einer schlechten Ernte.

CISCO SYSTEMS

hat in seinem Schlussquartal die Erwartungen übertroffen. Cisco meldete für das abgelaufene vierte Quartal einen Nettogewinn von 4 Milliarden US-Dollar oder 97 Cent pro Aktie bei einem Umsatz von 15,2 Milliarden US-Dollar, verglichen mit 13,1 Milliarden US-Dollar vor einem Jahr. Nach Bereinigung um aktienbasierte Vergütungen und andere Sondereffekte blieb ein Gewinn von 1,14 Dollar pro Aktie, gegenüber 83 Cent pro Aktie im Vorjahresquartal.

LENOVO

hat im ersten Geschäftsquartal deutlich rückläufige Gewinne und Umsätze verzeichnet. Der weltweit größte PC-Hersteller litt unter anderem unter rückläufiger Nachfrage - auch in China - sowie den branchenweit hohen Lagerbeständen. Im Dreimonatszeitraum bis Ende Juni ging der Nettogewinn um 66 Prozent auf 177 Millionen US-Dollar zurück von 516 Millionen Dollar im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz sank um 24 Prozent auf 12,9 Milliarden Dollar.

WALMART

Die ranghöchste Managerin Judith McKenna verläßt das Unternehmen Anfang September. Die Entscheidung erfordert eine Neuordnung der Verantwortungsbereiche und bringt eine jüngere Generation von Führungskräften in Stellung, die als Nachfolger von Walmart-CEO Doug McMillon in Frage kommen. McKenna war als eine mögliche Kandidatin in der CEO-Nachfolge gehandelt worden.

