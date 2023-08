Der Photovoltaik-Hersteller hat im ersten Halbjahr gut 300 Megawatt seiner Heterojunction-Solarmodule in Deutschland produziert. Angesichts der attraktiven Marktbedingungen in den USA wird nun dort der Aufbau der neuen Modul- und Zellfertigung mit höchster Priorität vorangetrieben.Die Meyer Burger Technology AG hat im ersten Halbjahr in Freiberg 302 Megawatt seiner Heterojunction-Solarmodule produziert und damit die Vorjahresleistung bereits übertroffen. Dabei steigerte der Photovoltaik-Hersteller seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 71 Prozent auf 96,9 Millionen Schweizer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...