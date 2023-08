Weltbekannter Stürmer wird in Skechers Fußballschuhen auf das Spielfeld in München gehen

Der globale Stürmerstar Harry Kane macht mit seinem Wechsel zum FC Bayern München gleich drei Karrieresprünge. Neues Zuhause, neues Team und vor allem neues Schuhwerk: Er stellt seine neuen Skechers-Fußballschuhe SKX_01 vor. Während der Vorsaison und bei seinem Debüt in München am vergangenen Samstag trug er eine Version der Schuhe ohne Branding. Als einer der profiliertesten Sportler der Welt ist Kane mit Skechers eine langfristige Partnerschaft eingegangen, die über das Spielfeld hinausgeht. Er wird bei der Markteinführung der ersten Fußballschuhe der Performance-Marke im September in Großbritannien und Europa an vorderster Front stehen und in einer Multiplattform-Marketingkampagne als Markenbotschafter auftreten.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230816134634/de/

Harry Kane laces up with Skechers in his new SKX_01 football boots. (Photo: Business Wire)

"Es ist definitiv eine Zeit des Wandels in meiner Laufbahn, und ich freue mich sehr, meine Vertragsunterzeichnung mit Skechers bekannt zu geben, da ich gerade einen bedeutenden Schritt mache", sagte Harry Kane, der im morgigen Spiel zum ersten Mal die Originalversion des SKX_01-Fußballschuhs tragen wird. "Seit ich das Entwicklerteam getroffen und die Schuhe zum ersten Mal gesehen habe, war ich davon überzeugt, dass Skechers etwas Besonderes geschaffen hat. Ich trage die Schuhe schon seit Wochen und habe in der Vorsaison mit ihnen gepunktet. Sie sind anders als alles, was ich bisher erlebt habe. Stehe zu dem, was du hast, stehe zu dem, wer du bist. Stehe zu dem, was du erreichen willst. Und ich habe das Gefühl, dass ich das während meiner gesamten Karriere getan habe. Das sind die wichtigsten Botschaften, die meine Partnerschaft mit Skechers meiner Meinung nach an Menschen überall auf der Welt sendet. Ich würde keine Marken oder Produkt unterstützen, von denen ich nicht zu 100 überzeugt wäre. Dies ist das einzig Wahre."

"Wir entwickeln die Skechers-Fußballschuhe schon seit geraumer Zeit, und während wir das Design perfektioniert haben, haben wir Spieler eingeladen, sie zu testen und uns ihr Feedback zu geben darunter auch einen der besten Spieler auf dem Platz, den großen Harry Kane", ergänzte Michael Greenberg, Präsident von Skechers. "Harry wurde in den letzten Wochen von der ganzen Fußballwelt auf Schritt und Tritt verfolgt, und seine Entschlossenheit, sein Können und seine Führungsqualitäten passen perfekt zu unseren Plänen für diesen Sport. Er fühlt sich bereits als Teil der Skechers-Familie. Dieser erste Schuh ist erst der Anfang. Weitere innovative Skechers-Fußballschuhe mit unseren charakteristischen Komfort- und Leistungstechnologien sind bereits auf dem Weg."

Skechers Football kommt mit der Markteinführung des SKX_01, der von Harry Kane getragen wird, ins Spiel. Er ist der Inbegriff eines modernen Fußballschuhs, der mit dem Know-how von Profispielern entwickelt wurde, die sich eine präzise Kontrolle über den Ball wünschen. Mit seinem maßgeschneiderten Leisten, der akribisch auf die Optimierung von Passform und Komfort ausgelegt ist, sorgt dieser einzigartige Schuh dafür, dass jeder Spieler die perfekte Passform bekommt, um die allgemeine Kontrolle und das Ballgefühl auf dem Feld zu verbessern.

Harry Kane gilt als einer der besten Stürmer der Welt und ist Kapitän der englischen Nationalmannschaft, in der er den Allzeit-Torrekord hält. In der englischen Premier League vor allem während seiner Zeit beim Tottenham Hotspur F.C. belegt er derzeit mit 213 Toren den zweiten Platz in der ewigen Torschützenliste der Liga. Kane wurde zweimal zu Englands Fußballer des Jahres gekürt und hat dreimal den Goldenen Schuh der Premiere League sowie 2018 den Goldenen Schuh der FIFA-Weltmeisterschaft verliehen bekommen. Letzte Woche wechselte er zum FC Bayern München, für den er morgen, am 18. August, sein erstes Bundesligaspiel bestreiten wird.

Skechers Football wird Anfang September auf www.skechers.com/football und www.skechers.de/football sowie in ausgewählten Skechers-Fachgeschäften und bei ausgewählten Fußball-Fachhändlern in Großbritannien und Europa auf den Markt kommen. Fußballfans können hinter die Kulissen der Markteinführung von Skechers-Fußballprodukten blicken und mehr erfahren, wenn sie @skechersfootball auf Instagram und TikTok folgen.

