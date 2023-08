FREITAG, DEN 18. AUGUST Estee Lauder veröffentlicht seine Q4-Zahlen um 07:30 Uhr, gefolgt von Volkswagen mit Auslieferungen für Juli um 11:00 Uhr. Deere & Co präsentiert die Q3-Ergebnisse. Konjunkturdaten wie GfK Verbrauchervertrauen in Großbritannien, Verbraucherpreise in Japan, deutsche Baugenehmigungen, Industrieproduktion in der Schweiz, Einzelhandelsumsatz im UK und Verbraucherpreise in Österreich und der Eurozone werden erwartet. Zudem beeinflussen ...

