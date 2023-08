Melbourne, Australien (ots/PRNewswire) -Das weltweit führende Biotechnologieunternehmen CSL (ASX: CSL) (USOTC: CSLLY) gab heute bekannt, dass Jeffrey Ball, eine weltweit anerkannte Führungsperson in verschiedenen Disziplinen und Positionen, mit sofortiger Wirkung zum Chief Sustainability Officer ernannt wurde. Ball ist der erste Chief Sustainability Officer des australischen Biotechnologieunternehmens, das seine aktualisierte Nachhaltigkeitsstrategie im August 2021 bekanntgab, um sein Engagement für mehr Umweltschutz voranzutreiben.Er ist seit 2019 bei CSL in verschiedenen Führungspositionen tätig und hat eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie von CSL gespielt, einschließlich der Einrichtung von Governance-Strukturen wie dem Executive Sustainability Committee, das sich aus mehreren funktionsübergreifenden Führungskräften aus dem gesamten Unternehmen zusammensetzt und für die Festlegung der Nachhaltigkeitsstrategie sowie deren Management und Umsetzung verantwortlich ist. Als Chief Sustainability Officer wird Jeffrey Ball diese Tätigkeiten fortsetzen und gleichzeitig die Erweiterung und Operationalisierung wichtiger Nachhaltigkeitsziele und -initiativen überwachen.Paul McKenzie, CEO und Managing Director von CSL, sagte: "Nachhaltigkeit ist für CSL der Schlüssel zur langfristigen Wertschöpfung für die Aktionäre. Als Unternehmen, das seine Basis in der Wissenschaft hat, kennen wir die Bedeutung datenorientierter Entscheidungsfindung und kontinuierlicher Bewertung und Verbesserung unserer Prozesse und Produkte und legen denselben Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit. Jeffrey verfügt über umfassende Erfahrung in der Biopharma-/Biotechnologiebranche. Er weiß um den geschäftlichen Wert einer Ausrichtung unserer Nachhaltigkeitsstrategie an unsere 2030-Strategie und wie wichtig es ist, durch eine sorgfältige Berücksichtigung unserer Auswirkungen, Herausforderungen und Chancen zu handeln und sinnvolle Maßnahmen zu ergreifen, um unsere Vision einer nachhaltigen Zukunft für alle unsere Stakeholder in die Tat umzusetzen."Die Nachhaltigkeitsstrategie von CSL konzentriert sich auf Umwelt, soziale Belange und Nachhaltigkeit im Personal, wobei eine starke Unternehmensführung all dem zugrunde liegt. Im Bereich Umwelt legt CSL Wert auf die Integration von Nachhaltigkeit in Geschäftsentscheidungen, die Reduzierung von Kohlenstoffemissionen, die Minimierung der End-to-End-Abfallproduktion durch Entfernung, Reduzierung und Recycling und die Unterstützung ähnlicher Anstrengungen in der gesamten Lieferkette. Im Juni 2023 verpflichtete sich CSL, seine kurzfristige unternehmensweite Emissionsreduzierung im Einklang mit der Klimawissenschaft durch die SBTi validieren zu lassen.Jeffrey Ball sagte: "Ich fühle mich geehrt, als erster Chief Sustainability Officer von CSL wirken zu dürfen und die Arbeit an der Integration von Nachhaltigkeit im gesamten Unternehmen fortzusetzen. Ich bin stolz auf die bedeutende Arbeit, die das CSL-Team bereits geleistet hat, und freue mich auf die Gelegenheit, diese wichtigen Bemühungen voranzutreiben. Angeleitet von CSL-Werten und unserem Ziel für eine nachhaltige Zukunft für Menschen und den Planeten machen wir die entscheidenden nächsten Schritte auf unserem Nachhaltigkeitsweg."Bevor er zu CSL kam, war Jeffrey Ball Executive Officer of Operations für Aspen Aerogels, wo er für die Festlegung der strategischen und taktischen Ausrichtung der Versorgungsseite des Unternehmens verantwortlich war und eine engere Partnerschaft mit F&E zur Einführung neuer Technologien, Projekte und Verbesserungen einging. Vor Aspen Aerogels hatte er bei Genzyme, Amgen und Bayer verschiedene Führungspositionen in der chemischen, biopharmazeutischen und biotechnologischen Industrie inne. Ball erwarb seinen Bachelor-Abschluss in Chemieingenieurwesen an der Bucknell University und seinen Master-Abschluss in Chemieingenieurwesen an der Villanova University.Informationen zu CSLCSL(ASX: CSL; USOTC:CSLLY) ist ein weltweit tätiges Biotechnologieunternehmen mit einem dynamischen Portfolio an lebensrettenden Arzneimitteln, darunter solche zur Behandlung von Hämophilie und Immunschwäche, Impfstoffe zur Vorbeugung von Grippe sowie Therapien für Eisenmangel und Nephrologie. Seit der Gründung im Jahr 1916 wurden es von seinem Versprechen geleitet, Leben mit den neuesten Technologien zu retten. Heute liefert CSL - bestehend aus drei Unternehmen: CSL Behring, CSL Seqirus und CSL Vifor - lebensrettende Produkte für Patienten in mehr als 100 Ländern und beschäftigt 32.000 Mitarbeiter. Unsere einzigartige Kombination aus kaufmännischer Stärke, F&E-Fokus und operativer Exzellenz ermöglicht es uns, Innovationen zu identifizieren, zu entwickeln und zu liefern, damit unsere Patienten ihr Leben voll und ganz genießen können. Inspirierende Geschichten über das Versprechen der Biotechnologie finden Sie unter CSL.com/Vita. Folgen Sie uns auch auf Twitter.com/CSL.Weitere Informationen über Nachhaltigkeit bei CSL finden Sie auf CSL.com/sustainability.Weitere Informationen über CSL finden Sie unter CSL.com.Medienkontakt:Karina Xavier+1 720-697-0593 Karina.Xavier@CSLBehring.comJimmy Baker+61 450 909 211 Jimmy.Baker@csl.com.auFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2187018/CSL_headshot.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/341673/4223357/csl_behring_logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/csl-ernennt-jeffrey-ball-zum-ersten-chief-sustainability-officer-301903598.htmlOriginal-Content von: CSL, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160691/5582550