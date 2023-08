Hansestadt Uelzen (ots) -Die Hansestadt Uelzen erwartet ein außergewöhnliches Ereignis, wenn am Freitag, den 25. August, ab 10:00 Uhr, die international bekannten Künstler Maite Itoiz und John Kelly durch die Innenstadt wandern. Begleitet werden sie von einer faszinierenden Gruppe mittelalterlich gewandeter Personen aus der Hansestadt, die damit eine einzigartige Atmosphäre schaffen werden.Die Veranstaltung verspricht, eine besondere visuelle Erfahrung zu werden, wenn die beiden Superstars, Maite Itoiz und John Kelly, sich auf den Weg durch die Stadt machen. Dieses Ereignis hat gleich mehrere Gründe zur Freude: Zum einen leitet es die Vorfreude auf das bevorstehende Hansefest, welches tausende Menschen im September nach Uelzen bringt. Zum anderen dient es als Auftakt für das mit Spannung erwartete Konzert von Maite Itoiz und John Kelly im Theater an der Ilmenau, das für den 27. August geplant ist.Maite Itoiz und John Kelly sind nicht nur international gefeierte Musiker, sondern auch wahre Vollblutkünstler. Während Maite Itoiz ihr Publikum nicht nur mit ihrem beeindruckenden Gesang verzaubert, sondern auch eine Meisterin zahlreicher altertümlicher Instrumente ist, ist John Kelly als beliebter Star durch seine familiäre Vergangenheit und seine bemerkenswerten Auftritte in SAT.1 und RTL bekannt.Das bevorstehende Konzert zieht internationale Fans der Künstler an, wobei bereits jetzt eine hohe Nachfrage verzeichnet werden konnte. Tickets wurden nicht nur im gesamten Bundesgebiet, sondern auch in der Schweiz, Belgien, Irland, den Niederlanden, Österreich und Polen erworben. Dieses besondere Highlight wird durch die Anreise der beiden Künstler aus Spanien für diese einmalige Gelegenheit noch verstärkt. Die Führung ist ausgebucht.Die Hansestadt Uelzen lädt Medienvertreter herzlich ein, an diesem besonderen Rundgang teilzunehmen, um mehr über die beiden Künstler sowie die Hansestadt selbst zu erfahren. Anmeldungen für die Teilnahme werden ab sofort entgegengenommen.Zudem bestehen Möglichkeiten für Interviews im Vorfeld, sowohl persönlich vor Ort als auch über Zoom oder Telefon.Pressekontakt:Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und Berichterstattung über dieses unvergessliche Ereignis. Anmeldungen ahass@kts-uelzen.deEigenbetrieb Kultur, Tourismus und Stadtmarketing der Hansestadt UelzenIhr Kontakt zu Alexander HassLüneburger Straße 34 | 29525 UelzenTel: +49 (581) 800 6551Fax: +49 (581) 800 6559Mobil: +49 (162) 136 82 06Original-Content von: Stadtmarketing Uelzen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142561/5582581