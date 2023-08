Köln (ots) -Für Unternehmer ist strategisches Wachstum der Schlüssel, um ihre Ziele in greifbare Erfolge zu verwandeln. Dr. Alexander Smeja ist Unternehmercoach und Geschäftsführer von ActionCOACH Business Coaching. Mit seinem ganzheitlichen Ansatz verhilft er seinen Klienten zu mehr Wachstum, nachhaltigem Erfolg und unternehmerischer Freiheit. Hier erfahren Sie, wie Unternehmensinhaber in drei Schritten strategisches Wachstum erreichen können.Jeder Unternehmer kennt das Ziel: Steigerung der Qualität, kontinuierliches Wachstum und Erhöhung des Umsatzes. Dabei wird oft ein Ansatz bevorzugt, der auf den ersten Blick vielversprechend erscheint: Social-Media-Kampagnen. Doch ist das wirklich der Königsweg, um Wachstums- und Umsatzprobleme zu lösen? Ohne Zweifel ist es im Zeitalter des Internets verlockend, eine größere Reichweite anzustreben, indem man die sozialen Medien nutzt - immer in der Hoffnung, dass dadurch mehr Menschen auf das eigene Angebot aufmerksam werden. Doch tatsächlich ist schiere Quantität längst nicht mehr der Goldstandard für nachhaltiges Wachstum. "Die Masse allein anzusprechen, ohne sich auf die spezifischen Probleme und individuellen Bedürfnisse der Kunden zu fokussieren, führt oft zu verschwendeten Ressourcen und verpassten Chancen", erklärt Dr. Alexander Smeja, Geschäftsführer von ACTIONCoach Business Coaching."Strategisches Wachstum stellt in diesem Zusammenhang einen klaren Gegenentwurf dar, der sich auf eine einfache, aber tiefgreifende Formel stützt: interne Stärken plus externe Bedürfnisse gleich Opportunität", erklärt der Experte weiter. "Diese Gleichung eröffnet Unternehmensinhabern eine strategische Denkweise, die nicht nur oberflächliche Lösungen bietet, sondern gezielte Maßnahmen zur Maximierung des Unternehmenspotenzials ermöglicht." Als Unternehmercoach weiß Dr. Alexander Smeja wovon er spricht. Mit seinem ActionCOACH Business Coaching sorgt er mit einem ganzheitlichen Ansatz für Wachstum und unternehmerische Freiheit.So unterscheidet sich das Konzept des strategischen Wachstums von anderen AnsätzenIm hektischen Treiben der modernen Geschäftswelt sehnen sich Unternehmensinhaber nach einer erfolgversprechenden Richtung, um ihr Unternehmen voranzubringen. Doch bevor eine Strategie entwickelt und Ressourcen effizient priorisiert werden können, ist es wichtig, nicht nur die Opportunitäten, sondern auch die Stolpersteine zu erkennen, die der Verwirklichung dieser Opportunitäten im Wege stehen. Das Konzept des strategischen Wachstums impliziert in diesem Zusammenhang zwei grundlegende Prinzipien. Zunächst einmal erfordert strategisches Wachstum ein tiefes Verständnis des Status quo, gepaart mit einer klaren Vision des angestrebten Ziels. Diese Klarheit ermöglicht es, die Kluft zu erkennen, die auf dem Weg zum Erfolg überwunden werden muss - die Kluft, die aktuell ein Vorankommen verhindert.Damit steht das Konzept des strategischen Wachstums in scharfem Gegensatz zu oberflächlichen Ansätzen, bei denen eine Vielzahl von Ressourcen genutzt wird, um das Unternehmenswachstum mit brachialer Gewalt voranzutreiben. Ebenso unterscheidet es sich von Ansätzen, die auf Glück und Zufall setzen, ohne zu verstehen, welches Marktsegment eigentlich repräsentiert wird. Kunden, die auf diese Art und Weise gewonnen werden, sind in aller Regel sehr flüchtig - und laufen daher Gefahr, von der Konkurrenz abgeworben zu werden. Zudem steht das Konzept des strategischen Wachstums in klarem Gegensatz zum taktischen Wachstum, das auf isolierten Taktiken wie der Einstellung neuer Mitarbeiter, der Einleitung von Social-Media-Kampagnen oder der Verdopplung der Konversionsrate basiert. Fälschlicherweise wird dieser Ansatz oft als Patentlösung für alle Wachstums- und Umsatzprobleme gehandelt. Wie es Unternehmern in drei Schritten gelingt, strategisches Wachstum und nachhaltigen Unternehmenserfolg zu erzielen, hat Dr. Alexander Smeja im Folgenden zusammengefasst.Schritt 1: Interne Stärken identifizierenFest steht: Ohne eine realistische Selbsteinschätzung laufen Unternehmen Gefahr, letztendlich in Bereichen zu landen, die nicht der eigenen Expertise entsprechen. Der Schlüssel zu strategischem Wachstum liegt daher in erster Linie in der Erkenntnis und Nutzung der eigenen Stärken und Potenziale. Eine gründliche Analyse ungenutzter Stärken und vorhandener Hebelpunkte ist daher der entscheidende Ausgangspunkt für die Entwicklung einer strategischen Wachstumsinitiative.Schritt 2: Den Markt gründlich analysierenEine umfassende Analyse des Marktes, des externen Umfelds und der Wettbewerbslandschaft ist unerlässlich. Der Markt ist keine homogene Masse, sondern eine Ansammlung kleinerer Gruppen mit spezifischen Problemen und Bedürfnissen. Wahrscheinlich gibt es einen gemeinsamen Nenner, um diesen Zielmarkt kosteneffizient zu durchdringen. Die sorgfältige Beachtung des Umfeldes bei der externen Bewertung ist in diesem Zusammenhang essenziell. Ebenso wichtig ist es, die Konkurrenz zu kennen, also genau zu wissen, was die Mitbewerber gut können und warum Kunden bei ihnen kaufen. Bei der Erforschung der eigenen strategischen Wachstumschancen ist dieser Schritt unerlässlich.Schritt 3: Externe Bedürfnisse klärenDurch die Verknüpfung der internen Stärken mit den externen Bedürfnissen definieren Unternehmensinhaber die Gelegenheit, die sie in Betracht ziehen sollten. Ein Teil dieser Analyse macht es erforderlich, in Nischen oder Käufersegmenten zu denken, um deren gemeinsame Merkmale zu erkennen. Die Analyse gibt Aufschluss über die Höhe der Investitionen, die für die Erschließung eines bestimmten Segments erforderlich sind. Um eine neue Geschäftsmöglichkeit finanziell erfolgreich zu machen, sind nicht nur eine bestimmte Organisationsstruktur, sondern auch spezifische Fachkenntnisse erforderlich. Möglicherweise muss das eigene Team verstärkt oder ein bestimmtes Risiko eingegangen werden, um das Unternehmen mit einem Minimum an verschwendeten Ressourcen strategisch wachsen zu lassen. Indem Unternehmer ihre internen Stärken mit den externen Bedürfnissen des Marktes in Einklang bringen, können sie den Pfad zu langfristigem Unternehmenserfolg ebnen.Sie möchten das volle Potenzial Ihres Unternehmens ausschöpfen und sich dabei von einem erfahrenen Experten begleiten lassen? Melden Sie sich jetzt bei Dr. Alexander Smeja (https://www.actioncoach-dach.com/) und vereinbaren Sie einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch!Pressekontakt:UKC25 GmbHAlexander SmejaE-Mail: alexandersmeja@actioncoach.comWebseite: https://www.actioncoach-dach.com/Original-Content von: UKC25 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171488/5582615