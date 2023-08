Cisco vorbörslich nach Quartalszahlen im Plus

Werbung







Das Unternehmen veröffentlichte am gestrigen Mittwochabend die Quartalszahlen des abgelaufenen Quartals. Die Einnahmen konnte der Konzern im vierten Quartal auf 15,2 Milliarden Euro erhöhen.



Der an der Technologiebörse NASDAQ gelistete Konzern konnte seine Einnahmen um 16% gegenüber Vorjahr steigern, der Jahresüberschuss wuchs um 41%. Auch der operative Cash Flow stieg auf 6 Milliarden Euro, 62% mehr als noch im vierten Quartal 2022. Das EPS (Gewinn pro Aktie) nach der GAAP Methode stieg um 43% auf 0,97 Euro. Somit kann das Unternehmen für sein abgelaufenes Geschäftsjahr Einnahmen in Höhe von insgesamt 57 Milliarden Euro vorweisen, was einem Anstieg von 11% gegenüber dem vorherigen Geschäftsjahr entspricht.



Das Unternehmen rechnet mit einem leichten Anstieg seiner Einnahmen für das kommende Geschäftsjahr, auch das EPS soll voraussichtlich steigen. CEO Chuck Robbins betonte den gewonnenen Marktanteil von Cisco und sieht das Momentum klar bei seiner Firma.







