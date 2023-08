Jährliche Konferenz mit Fokus auf Europa soll inspirieren, weiterbilden und vernetzen.

OneStream Software, ein führender Anbieter von Corporate Performance Management (CPM)-Lösungen für Finanzabschluss, Konsolidierung, Reporting, Planung und Forecasting, gab heute bekannt, dass die jährliche Splash European User Conference und Partner Summit vom 19. bis 21. September in Berlin stattfinden wird, mit der Möglichkeit, persönlich oder virtuell teilzunehmen.

Die OneStream Splash European Conference bringt Finanz- und Branchenexperten aus aller Welt zusammen, um über die neuesten Fortschritte in der Finanztechnologie zu informieren, wertvolle Einblicke von Branchenführern zu erhalten und sich mit der OneStream-Community auszutauschen. An drei Tagen haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, sich über neue Plattforminnovationen zu informieren, Erfolgsgeschichten von Kunden zu hören und in mehr als 40 Sessions praktische Übungen zu absolvieren. Es werden fast 900 Teilnehmer zu der Live-Veranstaltung erwartet.

Zu den Highlights der Veranstaltung gehören:

Keynote-Sessions mit der Geschäftsführung von OneStream und dem Rennfahrer der British Touring Car Championship, Nic Hamilton.

Workshops, Breakout-Sessions und Drop-in-Demos, die interaktives Lernen und wertvolle Einblicke in die OneStream-Plattform und Solution Exchange bieten.

"Women in Finance" Veranstaltung mit drei Branchenexpertinnen, die über ihre Erfahrungen sprechen, wie Frauen die Barrieren in der Finanzbranche durchbrechen können.

Zu den Themen der Breakout Sessions gehören die neuesten Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) und Machine Learning (ML) für Finanzteams, Budgetierung und Planung, Finanzabschluss und Konsolidierung, Reporting und Analyse, Datenintegration und -qualität, ESG-Reporting und -Planung, OneStream Solution Exchange, Case Studies von Kunden und Partnern und vieles mehr.

"Splash Berlin bietet der OneStream-Community die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen, sich über unsere neuesten Entwicklungen zu informieren und sich inspirieren zu lassen, um Innovation voranzutreiben", so Tom Shea, CEO bei OneStream. "Besonders freue ich mich darauf, unsere Arbeit zu präsentieren, mit der wir neue Technologien wie generative KI und große Sprachmodelle (LLM) in Finanzprozessen einsetzen, um die Produktivität und Erkenntnisgewinnung zu steigern. Ich freue mich darauf, sowohl neue als auch bekannte Gesichter zu sehen, wenn wir aufschlussreiche Diskussionen führen, von Branchenführern lernen und erfahren, wie die einheitliche intelligente Finanzplattform von OneStream die Finanzprozesse auf ein neues Niveau heben kann."

Splash Berlin wird von OneStreams globalen Beratungs-, Implementierungs- und Technologiepartnern gesponsert, darunter die folgenden:

Globale Beratungsfirmen: Accenture, KPMG, PwC

Diamant-Partner: AIQOS, AMCO, Black Diamond Advisory, CFO Solutions Group Ltd., Finext, Inlumi, Inplenion, Spaulding Ridge and The Hackett Group

Platin-Partner: Concentric Solutions Ltd.

Gold-Partner: Avvale and BLUEBIRD Consulting AG

Silber-Partner: Horsa Abic, Incube, Keyteach Ltd., Swap Support and Synvance Viseo

Technologie-Partner: EPMWare

"Mit OneStreams Mission, 100%igen Kundenerfolg zu liefern, haben wir uns verpflichtet, Unternehmen mit den richtigen Tools auszustatten, um in der sich ständig verändernden Geschäftslandschaft erfolgreich zu sein," sagte Craig Colby, Geschäftsführer von OneStream. "Splash Berlin spiegelt unser Engagement wider, eine innovative Community zu fördern und eine Plattform für gemeinsames Lernen und Wachstum zu bieten. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie die OneStream-Community zusammenkommt, um die Zukunft der Finanzbranche zu gestalten."

Splash gibt zurück

Splash Berlin bietet eine Vielzahl von sozialen Aktivitäten, um die Vernetzung während der gesamten Konferenzwoche zu fördern. Der Höhepunkt der Veranstaltung ist die Splash Night Out im Bricks Berlin Club, eine lebhafte Neon 90s Kostümparty, bei der die Teilnehmenden bei Essen und Getränken die Nacht durchtanzen können.

OneStream unterstützt bei jeder Konferenz im Rahmen des Splash Gives Back-Programms eine lokale Wohltätigkeitsorganisation. Der diesjährige Partner ist Buddy Bear Help e.V., eine gemeinnützige Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kindern in Berlin und weltweit einen besseren Start ins Leben zu ermöglichen. Buddy Bear Help e.V. wählt bestimmte Projekte aus und stellt sicher, dass alle Spenden zu 100 Prozent in diese Projekte fließen. Für Splash Berlin hat Buddy Bear Help die Kreuzberger Kinderstiftung als Empfänger der Spendengelder ausgewählt. Die Kreuzberger Kinderstiftung ist eine gemeinnützige Organisation, die sich für die Förderung von Bildungsgerechtigkeit und Jugendengagement einsetzt, indem sie Projekte in Berlin-Kreuzberg, Deutschland und Europa finanziert und unterstützt.

Um sich für die OneStream Splash European User Conference and Partner Summit zu registrieren, besuchen Sie https://conferences.onestream.com/splash-berlin/.

Um die Veranstaltung auf Twitter mitzuverfolgen, verwenden Sie SplashBerlin.

Über OneStream Software

OneStream bietet eine intelligente Finanzplattform, die eine fundierte Entscheidungsfindung ermöglicht. OneStream setzt das Potential des Finanzmanagements frei, indem es Datenmanagement, Finanzabschluss und -konsolidierung, Planung, Berichterstattung, Analysen und Machine Learning vereinheitlicht. Wir ermöglichen es den Finanz- und Betriebsteams, mit KI-gestützten Erkenntnissen schnellere und intelligentere Entscheidungen zu treffen. Und das alles in einer einzigen, modernen CPM-Plattform, die darauf ausgelegt ist, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und mit Ihrem Unternehmen zu skalieren.

OneStream ist ein unabhängiges Softwareunternehmen, das von den Private-Equity-Investoren KKR, Tidemark, Partners Fund Capital und Alkeon Capital Management unterstützt wird. Mit über 1.200 Kunden, 250 Implementierungspartnern und rund 1300 Mitarbeitern besteht unsere Hauptaufgabe darin, 100%igen Kundenerfolg zu erzielen. Für weitere Informationen besuchen Sie uns auf www.onestreamsoftware.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230816322744/de/

Contacts:

Jaclyn Proctor

770-639-0522

jproctor@onestreamsoftware.com