München (ots) -Vom 21. - 27. August feiert Disney weltweit dieWorld Princess Weekmit zahlreichen Highlights. Am 25. August setzt Ana Kohler der Woche das Krönchen auf mit dem Release des modernen Up-Beat Songs "Like a Princess" (dt. "Wie eine Prinzessin") in einer deutschen und englischen Version. Der Song spiegelt die Werte und Stärken der Disney Prinzessinnen wider und soll Kinder dazu inspirieren, mutig zu sein, wenn sie Neues ausprobieren, niemals aufzugeben und Mut zu zeigen, wenn sie vor Herausforderungen stehen. Viele junge sowie erwachsene Disney Prinzessinnen Fans, wie Ana Kohler selbst, können sich in den Textzeilen wiederfinden, die jeweils in Bezug zu einer Disney Prinzessin stehen.Hier reinhören:Englisch: https://s.disco.ac/gpnerjevjejeDeutsch: https://s.disco.ac/joujknpdujfb(Bitte beachten: Die Files sind ausschließlich Hörproben und nicht zur Veröffentlichung bestimmt.)Für Ana ist dieser Song ein echtes Herzensprojekt: "Der Song ist entstanden, weil die Disney Prinzessinnen für mich eine echte Inspiration sind. Sie sind unterschiedlich, und stehen für ganz verschiedene Werte, doch eines haben sie alle gemeinsam - sie sind unglaublich willensstark und verlieren niemals ihr Ziel aus den Augen. Mein Song 'Like a Princess' soll allen genau diese Kraft und denselben Vibe geben. Der Song soll motivieren, dass wir alles schaffen können, wenn wir einfach dranbleiben. Denn in jedem von uns steckt doch ein bisschen Disney Prinzessin."Der Song "Like a Princess" wurde von Ana Kohler zusammen mit einem Team bestehend aus Damian Ketteler, Pascal Martin, Samuel Ledet und Janina Beyerlein geschrieben. Der deutsche Text stammt von Michael Ernst. Der Song wird am 25. August global veröffentlicht in der "Disney Princess" Playlist auf allen gängigen Streaming Portalen verfügbar sein. Darüber hinaus wird er auch in weiteren Sprachen, darunter Italienisch und Französisch, durch lokale Talents zu hören sein.Die World Princess Week bietet jungen sowie erwachsenen Prinzessinnen Fans eine ganze Reihe an Feierlichkeiten, die den Song "Like a Princess" in unterschiedlichste Art und Weise nutzen und Fans über die Woche hinaus bis in den September begleiten werden.Im Free-TV zeigt der Disney Channel im Rahmen der Disney Channel Lieblingsfilme immer freitags und samstags um 20:15 Uhr den gesamten August über Disney Prinzessinnen Filme. Darüber hinaus wird am Samstag, dem 26. August, der "DISNEY100: Prinzessinnen Tag" gefeiert, an dem ab 08:30 Uhr den ganzen Tag über Disney Prinzessinnen Filme zu sehen sein werden.Der Streaming-Service Disney+ lädt Fans natürlich nicht nur während der World Princess Week ein, die Disney Prinzessinnen Filme zuhause oder unterwegs zu streamen und präsentiert im August spannende neue Inhalte mit den Disney Prinzessinnen. Zudem wird als absolutes Highlight am 25. August eine atemberaubende, neu restaurierte Fassung von Walt Disneys Animationsklassiker "Cinderella" aus dem Jahr 1950 auf Disney+ erscheinen.Auch im Bereich der Disney Consumer Products Games and Publishing steht der Monat August ganz im Zeichen der Disney Prinzessinnen. Mit eigenen Toys, Kosmetik- und Food-Produkten, Fashion-Kollektionen und Printtiteln wird eine Vielzahl an Produkten bei verschiedenen Handelspartnern erhältlich sind.Auch Disneyland® Paris feiert die World Princess Week mit einigen Überraschungen und "Like a Princess" wird in den Parks zu hören sein.Bereits Anfang August veröffentlichte Disney einen Brand Spot, der zeigt, wie die Disney Prinzessinnen von den Kreativen zum Leben erweckt wurden:https://www.youtube.com/watch?v=g0l23r7fzCo (Disney Brand Spot)Bei Interesse an einem Interview mit Ana Kohler, weiteren Informationen, Bildmaterial oder einem Verlosungsangebot, melden Sie gerne jederzeit bei uns.