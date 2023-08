BERLIN (dpa-AFX) - Verteidigungsminister Boris Pistorius hat sich erfreut darüber gezeigt, dass die US-Regierung Israel grünes Licht für den Verkauf des Raketenabwehrsystems Arrows 3 an Deutschland gegeben hat. "Damit ist nun für uns der Weg frei, die Beschaffung des Systems Arrow 3 einleiten zu können", erklärte der SPD-Politiker am Donnerstag in einer Mitteilung. "Das Raketenabwehrsystem wurde von Israel und den USA entwickelt, damit stellt das Projekt auch ein Zeichen unserer besonderen deutsch-israelischen Beziehungen dar."

Dieses Beschaffungsvorhaben sei essenziell, um Deutschland künftig vor ballistischen Raketenangriffen schützen zu können. "Darüber hinaus liefern wir einen Beitrag im Rahmen des Nato-Bündnisses. Wir möchten das System in die Nato-Luftverteidigung integrieren", sagte Pistorius weiter. Deutschland unterstütze damit auch die Sicherheit seiner Nachbarländer.

Israel hatte nach Angaben seines Verteidigungsministeriums die Erlaubnis der USA für den Verkauf des Raketenabwehrsystems Arrow 3 an Deutschland erhalten. Dies wurde auch vom Verteidigungsministerium in Berlin bestätigt. Damit ist der Weg für den Milliardendeal grundsätzlich frei. Arrow 3 wurde gemeinsam von Israel und den USA entwickelt, daher haben die USA ein Mitspracherecht./sk/DP/jha