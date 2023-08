Riskified (NYSE:RSKD), ein Marktführer im Bereich E-Commerce-Betrug und Risikoanalyse, gab heute eine erweiterte Partnerschaft mit dem weltweit führenden Zahlungsdienstleister Mastercard bekannt. Diese Partnerschaft wird es Unternehmen auf der ganzen Welt ermöglichen, ihre online erzielten Umsätze und Gewinne zu steigern und gleichzeitig das Risiko von Betrug und Rückbuchungen zu minimieren.

Die Machine-Learning-Plattform von Riskified bietet den Betrugsteams von Händlern äußerst präzise, automatisierte Risikoentscheidungen für E-Commerce-Transaktionen. Diese Partnerschaft setzt neue Maßstäbe im Bereich E-Commerce-Betrug, da sie die Informationen aus den weltweit führenden Cybersecurity-Produkten und -Lösungen von Mastercard mit dem umfangreichen Transaktions- und Identitätsnetzwerk von Riskified verbindet. Außerdem bietet die Partnerschaft Zugang zu den Mastercard-Tools, die Echtzeitwarnungen bei Rückbuchungen ermöglichen und die automatische Beilegung von Streitigkeiten erleichtern.

"Unsere globale Partnerschaft mit Mastercard belegt den messbaren Einfluss von Riskified auf den Umsatz und die Rentabilität von Händlern", so Kevin Sprake, Vice President, Global Channel Partnerships bei Riskified. "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Mastercard, damit Händler weiterhin in den E-Commerce investieren und so ihr Wachstum weltweit vorantreiben können. Dies ist insbesondere in den Schwellenländern von Bedeutung, in denen Händler einem höheren Risiko von Betrug und Missbrauch ausgesetzt sind."

Weitere Informationen über Riskified Partners erhalten Sie unter riskified.com/partners.

Über Riskified

Riskified (NYSE:RSKD) ermöglicht es Unternehmen, ihre Umsätze und Gewinne im E-Commerce durch Risikominderung zu steigern. Schon heute arbeitet ein konkurrenzloses Netzwerk von Markenhändlern wie Wayfair, Booking.com und Prada mit Riskified zusammen, um sich vor Rückbuchungen zu schützen, Betrug und Richtlinienmissbrauch maßgeblich zu bekämpfen und die Kundenbindung zu verbessern. Die vom größten Team von E-Commerce-Risikoanalysten, Datenwissenschaftlern und Forschern entwickelte und verwaltete KI-gestützte Betrugs- und Risiko-Analyse-Plattform von Riskified analysiert das Individuum hinter jeder Interaktion, um Entscheidungen in Echtzeit zu treffen und robuste identitätsbasierte Erkenntnisse zu liefern. Weitere Informationen erhalten Sie unter Riskified.com.

