Der deutsche Konzern plant, im US-Bundesstaat Wisconsin eine Fabrik für Wechselrichter mit einer Leistung von 800 Megawatt zu errichten. Das Werk wird sich auf die Produktion von String-Wechselrichtern konzentrieren.von pv magazine USA Siemens hat Pläne bekannt gegeben, seine Produktionskapazitäten in den USA zu erweitern. Ab 2024 soll eine neue Fabrik errichtet werden, in der jährlich 800 Megawatt an String-Wechselrichtern für Photovoltaik-Kraftwerke produziert werden sollen, wie der Konzern mitteilte. Das Werk, das vom Siemens-Partner Sanmina betrieben werden soll, wird "Blueplanet"-Stringwechselrichter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...