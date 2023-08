Starkes Wachstum im Servicegeschäft; Gruppe investiert weitere 1 Milliarde US-Dollar in KI-Innovationen

Die Lenovo Group (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) gab heute die Ergebnisse für das erste Quartal bekannt und meldete einen Konzernumsatz von 12,9 Millionen US-Dollar sowie einen Nettogewinn von 191 Millionen US-Dollar auf Basis von Nicht-Hong Kong Financial Reporting Standards (HKFRS)[1]

Der Umsatz aus dem Nicht-PC-Geschäft machte 41 des Konzernumsatzes aus, wobei das Dienstleistungsgeschäft ein starkes Wachstum und eine nachhaltige Rentabilität erzielte ein weiterer Beweis für die Wirksamkeit der intelligenten Transformationsstrategie von Lenovo.

Mit weiteren, proaktiven Maßnahmen will die Gruppe das Verhältnis von Ausgaben zu Ertrag (E/R) stabil halten und eine nachhaltige Rentabilität erzielen, während sie gleichzeitig in Wachstum und Transformation investiert. Das Unternehmen will seine Investitionen in Innovationen mittelfristig verdoppeln, einschließlich zusätzlicher Investitionen in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar über einen Zeitraum von drei Jahren, um den Einsatz von künstlicher Intelligenz (KI) für Unternehmen weltweit zu beschleunigen insbesondere bei KI-Geräten, KI-Infrastruktur und KI-Lösungen.

Trotz der schwierigen Marktlage im vergangenen Quartal und der ungünstigen makroökonomischen Bedingungen sieht Lenovo Anzeichen für eine Marktstabilisierung und -verbesserung aufgrund einer Trendwende bei den Komponentenpreisen und geht davon aus, dass sich der Markt für Client-Geräte erholen und in der zweiten Hälfte des laufenden Geschäftsjahres wieder wachsen wird.

Finanzielle Höhepunkte:

Q1 GJ 23/24 Mio. USD Q1 GJ 22/23 Mio. USD Änderung Konzernumsatz 12.900 16.956 (24 Einkommen vor Steuern 228 691 (67 Nettoeinkommen (den Anteilseignern zurechenbarer Gewinn) 177 516 (66 Nettoeinkommen (den Anteilseignern zurechenbarer Gewinn Nicht-HKFRS) [1] 191 556 (66 Unverwässertes Ergebnis je Aktie (US-Cent) 1,48 4,39 (2,91)

Zitat des Vorsitzenden und Yuanqing Yang:

"Im vergangenen Quartal stellte uns das makroökonomische Umfeld vor Herausforderungen, und unser Hardware-Geschäft befand sich nach wie vor in einer Anpassungsphase, trotzdem haben wir an der Umsetzung unserer Strategie festgehalten. Unser Servicegeschäft verzeichnete ein starkes Wachstum und eine anhaltende Rentabilität. Der Anteil der Nicht-PC-Umsätze am Konzernumsatz ist im Vergleich zum Vorjahr weiter gestiegen ein Beweis für die Wirksamkeit unserer diversifizierten Wachstumsmotoren. Was die Erholung unseres Geschäfts in den nächsten Quartalen angeht, bleibe ich vorsichtig optimistisch. Da wir weiterhin Innovationen und intelligente Transformation vorantreiben, bin ich zuversichtlich, dass wir langfristig in der Lage sein werden, auch in Zukunft nachhaltige Rentabilität und nachhaltiges Wachstum zu erzielen."

Weitere Investitionen in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar in KI bauen auf die bestehende Führungsposition auf

Lenovo setzt weiterhin in jeder Hinsicht auf KI und hat seine Vorteile bei der Computing-Leistung vom Client über Edge bis hin zu Cloud und Netzwerk ausgebaut. Durchbrüche bei Large Language Models und KI-generierten Inhalten treiben die KI-Entwicklung und -Anwendung drastisch voran und dienen als Katalysator für die weitere Verbreitung von KI. In den nächsten drei Jahren wird Lenovo weitere 1 Milliarde US-Dollar in den Bereich KI investieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Bereitstellung von KI-Geräten, einer KI-fähigen und KI-optimierten Computing-Infrastruktur sowie auf der Integration von KI-generierten Inhalten in intelligente Lösungen für vertikale Märkte, damit Kunden ihre Produktivität steigern können.

Das umfassende KI-Portfolio der Infrastructure Solutions Group (ISG) hat dafür gesorgt, dass die Geschäftseinheit weltweit auf Platz drei der KI-Hardware-Infrastrukturen steht. ISG ist außerdem führend bei der Entwicklung der nächsten Generation von KI-Systemen auf Basis von NVIDIA. Der Lenovo ThinkSystem SR675 V3 Server wird in Kürze die neu angekündigten NVIDIA L40S GPUs enthalten, die Fachleuten weltweit dabei unterstützen werden, KI voranzutreiben und generative KI-Anwendungen wie intelligente Chatbots, Such- und Zusammenfassungs-Tools für Nutzer in allen Branchen bereitzustellen. ISG investiert 100 Millionen US-Dollar, um sein KI-Innovatorenprogramm weiter auszubauen, das bereits im ersten Jahr mehr als 150 innovative KI-Lösungen, über 70 KI-optimierte Plattformen und 45 ISV-Partner hervorgebracht hat.

Die Solutions and Services Group (SSG) setzt KI intensiv in ihrem gesamten Portfolio ein, einschließlich KI-gestützter Geräteintelligenz für prädiktiven Support, generativer KI-Agenten, die in ihr Service-Desk-Angebot eingebettet sind, und vertikaler Lösungen, die durch KI erweitert werden.

Die Intelligent Devices Group (IDG) hat KI in den gesamten Lebenszyklus ihrer Geräte integriert, angefangen bei der Nutzung von KI zur Gewinnung von Nutzererkenntnissen für Produktdesign und -analyse über die Vorproduktionsprüfung auf Code-Schwachstellen bis hin zur Fertigung, einschließlich Teileplanung, Qualitätsprüfung und Optimierung. Mit Blick auf die Zukunft führt Lenovo die Transformation des Personal Computings an: Um die Anforderungen neuer generativer KI-Workloads zu erfüllen, muss sich auch der PC zu einem KI-PC weiterentwickeln. Lenovo sieht die Zukunft von KI-PCs in einer bahnbrechenden, hybriden Mischung aus Client-, Edge- und Cloud-Technologien, die für mehr Funktionalität, Geschwindigkeit, Kreativität und realistische Erlebnisse sorgen.

Auf operativer Ebene setzt Lenovo KI in der intelligenten Fertigung, in der Lieferkette, im Kundenservice und in anderen Bereichen ein, um Effizienz, Prognosen und Entscheidungsfindung zu verbessern.

Solutions and Services Group (SSG): hohe Marge, starkes Wachstum

Chance:

In den kommenden drei Jahren wird der Trend zur digitalen und intelligenten Transformation das starke Wachstum der weltweiten IT-Ausgaben weiter vorantreiben, insbesondere im Bereich der IT-Dienstleistungen. Gleichzeitig wird bis 2026 ein starker Anstieg der Gesamtnachfrage nach vertikalen Lösungen erwartet, einschließlich Smart City, Smart Manufacturing, Smart Education und Smart Retail.

Ergebnisse im 1. Quartal des GJ23/24:

SSG verzeichnet ein starkes Wachstum und eine hohe Rentabilität mit einem Umsatz von 1,7 Mrd. US-Dollar, der im Vergleich zum Vorjahr um 18 gestiegen ist, und einer hohen operativen Marge von mehr als 21 %.

Das Support-Services-Geschäft wurde als zentraler Gewinnmotor geschützt, während gleichzeitig erhebliche Fortschritte bei der Erweiterung der Managed Services sowie der Projekt- und Lösungsdienstleistungen erzielt wurden, die nun zusammen mehr als die Hälfte des SSG-Umsatzes ausmachen (plus 4 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr).

SSG setzt den Ausbau einer starken Geschäftspipeline für Digital Workplace Solutions fort.

Nachhaltiges Wachstum:

SSG greift den Trend zu aaS (as-a-Service), digitalem Arbeitsplatz, Nachhaltigkeitsdiensten und hybrider Cloud auf, skaliert seine Hero-Angebote und baut diese horizontalen Bausteine zu vertikalen Lösungen aus, um Kunden bei der Verbesserung der Mitarbeitererfahrung und -produktivität zu unterstützen.

Infrastructure Solutions Group (ISG): Wachstum in Schlüsselbereichen

Chance:

Aufgrund der starken Nachfrage nach KI wird der Ausbau der IKT-Infrastruktur weiter beschleunigt. Ein starkes Wachstum wird auch bei Dienstleistungen, Edge- und Unternehmenssoftware erwartet.

Ergebnisse im 1. Quartal des GJ23/24:

Der Umsatz ging im Vergleich zum Vorjahr zurück (1,9 Milliarden US-Dollar, minus 8 im Vergleich zum Vorjahr). Gründe für den Rückgang waren die insgesamt schwache Nachfrage von Cloud Service Providern (CSP) nach Servercomputern, die Beschränkungen bei Grafikprozessoren, die sich auf die vollständige KI-Nachfrage auswirken, und der Wechsel der Branche zur Plattform der nächsten Generation, der langsamer als erwartet verlief.

ISG erzielte in den Bereichen Storage, Software, Services und High-Performance Computing (HPC) ein überproportionales Wachstum, wobei der Bereich Storage im Vergleich zum Vorjahr dreistellig zulegte und Lenovo zum viertgrößten Storage-Anbieter der Welt machte.

Storage-Anbieter der Welt machte. ISG ist weiterhin führend im Bereich KI und verzeichnete in der zweiten Jahreshälfte 2022 ein dreistelliges Wachstum: Weltweit wurde die Geschäftseinheit von Branchenforschern als weltweit drittgrößte KI-Hardwareinfrastruktur eingestuft.

Nachhaltiges Wachstum:

Lenovo wird seine Investitionen in die Entwicklung KI-kompatibler und KI-optimierter Infrastruktur fortsetzen. Beispiele dafür sind KI-Edge, KI-Hybrid-Cloud sowie Server und Speicher, die KI-basierte Workloads unterstützen.

ISG konzentriert sich weiterhin darauf, ihre Vision als der vertrauenswürdigste Infrastrukturpartner für Kunden bei ihrer digitalen und intelligenten Transformation auszubauen.

Intelligent Devices Group (IDG): Wahrung der Führungsposition

Chance:

Während der Markt für intelligente Geräte weiterhin unter Druck steht, bieten sich neue Chancen auf dem Markt für intelligente Räume und die nächste Generation von KI-Geräten.

Ergebnisse im 1. Quartal des GJ23/24:

Der Umsatz ging im Jahresvergleich auf 10,3 Milliarden US-Dollar zurück (minus 28 im Vergleich zum Vorjahr), allerdings konnte Lenovo seinen weltweiten Marktanteil bei PCs (23,2 %) halten.

Das Smartphone-Geschäft erzielte einen 10-Jahres-Rekord bei den Aktivierungen im ersten Quartal und stärkte sein Premium- und 5G-Angebot mit der Einführung der neuen Motorola razr-Familie.

Die Bereiche Smart Collaboration und Smart Home weisen ein hohes Wachstumspotenzial auf.

Nachhaltiges Wachstum:

Investitionen in Innovationen sind zum Aufbau einer langfristigen Wettbewerbsfähigkeit vorgesehen, einschließlich der Entwicklung der nächsten Generation von KI-Geräten.

Der Drei-Jahres-Wachstumsplan für Smartphones trägt dazu bei, ein Premium-Wachstum in den Hochburgen Nordamerika und Lateinamerika sowie ein Hyperwachstum in den Regionen Asien-Pazifik und EMEA zu erzielen.

IDG erweitert sein Portfolio kontinuierlich um diversifizierte, intelligente Geräte, einschließlich erweiterter Software und Dienstleistungen, um das IDG-Ökosystem weiter auszubauen.

[1] Die Nicht-HKFRS-Kennzahl wurde angepasst, indem Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen Vermögenswerten, Abschreibungen von immateriellen Vermögenswerten aus Fusionen und Übernahmen, mit Fusionen und Übernahmen verbundene Kosten sowie die entsprechenden Ertragsteuereffekte, sofern vorhanden, herausgerechnet wurden.

Über Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 62 Mrd. USD, das auf Platz 217 der Fortune Global 500 rangiert, 77.000 Mitarbeiter weltweit beschäftigt und täglich Millionen von Kunden auf 180 Märkten bedient. Mit der kühnen Vision, intelligentere Technologie für alle zu liefern, baut Lenovo auf seinem Erfolg als weltgrößtes PC-Unternehmen auf und expandiert weiter in Wachstumsbereiche, die den Fortschritt der "New IT"-Technologien (Client, Edge, Cloud, Netzwerk und Intelligenz) vorantreiben, darunter Server, Storage, Mobile, Software, Lösungen und Services. Diese Transformation in Verbindung mit den weltverändernden Innovationen von Lenovo trägt dazu bei, eine integrativere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle und überall zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.lenovo.com und informieren Sie sich über die neuesten Nachrichten in unserem StoryHub.

LENOVO GROUP FINANZÜBERSICHT Für das Quartal zum 30. Juni 2023 (in Millionen USD, außer Angaben pro Aktie)

Q1 23/24

Q1 22/23

Änderung Jahresvergleich Umsatzerlöse 12.900 16.956 (24 Bruttogewinn 2.252 2.869 (22 Bruttogewinnmarge 17,5 16,9 0,6 Punkte Betriebliche Aufwendungen (1.862 (2.092 (11 F&E-Ausgaben

(in den betrieblichen Aufwendungen enthalten) (451 (511 (12 Verhältnis von Ausgaben zu Ertrag 14,4 12,3 2,1 Punkte Betriebsergebnis 390 777 (50 Sonstige nichtoperative Erträge/(Aufwendungen) netto (162 (86 87 Einkommen vor Steuern 228 691 (67 Besteuerung (45 (152 (70 Gewinn des Zeitraums 183 539 (66 Nicht beherrschende Anteile (6 (23 (71 Den Anteilseignern zurechenbarer Gewinn 177 516 (66 Den Anteilseignern zurechenbarer Gewinn Nicht-HKFRS[1] 191 556 (66 Gewinn je Aktie (US-Cent) Unverwässert 1,48 4,39 (2,91 Verwässert 1,43 4,01 (2,58

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230816655721/de/

Contacts:

Hongkong - Angela Lee,angelalee@lenovo.com, +852 2516 4810

London - Charlotte West, cwest@lenovo.com, +44 7825 605720

Zeno Group - LenovoWWcorp@zenogroup.com