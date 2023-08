Hensoldt Aktien - der Platow Brief mag die Aktie. Zeitwende seit dem Beginn des Ukrainekriegs wird dauerhaft die Perspektiven des Rüstungskonzerns stützen. Und Platow bleibt bei seiner Einschätzung - weiter kaufen. Hensoldt (ISIN:DE000HAG0005) steigere seine Marge und laut Analystenkonsens sei mit Steigerungen der EPS - "Gewinn je Aktie" - in den nächsten Jahren von jeweils rund 19% zu rechnen. Hier die aktuelle Einschätzung der Aktie vom Platow Brief: Hensoldt wird konkreter Die militärische Zeitenwende der westlichen Staaten spielt Hensoldt weiterhin in die Karten. Wie der Rüstungskonzern am ...

