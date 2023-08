Die O-RAN ALLIANCE, die sich zum Ziel gesetzt hat, Funkzugangsnetze offen, intelligent, virtualisiert und vollständig interoperabel zu gestalten, gab heute bekannt, dass sie vier neue Open Testing and Integration Centres (OTIC) in Nordamerika zugelassen hat. OTICs sind herstellerunabhängige, offene und qualifizierte, von der O-RAN ALLIANCE zugelassene Labors, die Auszeichnungen im Rahmen des O-RAN Certification and Badging Program vergeben, damit Betreiber Produkte in großem Umfang und mit Vertrauen einsetzen können.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230817783390/de/

Nordamerikanisches OTIC in der Region Boston (Northeastern University)

Das OTIC am Institute for the Wireless Internet of Things (WIoT) der Northeastern University fördert die Forschung, Entwicklung und Erprobung intelligenter offener Funkzugangsnetze der nächsten Generation (Open RAN). Das OTIC innerhalb des Open6G-Hubs ist eine Ressource für Industrie, Hochschulen und Behörden, die die Interoperabilität und Validierung von End-to-End-Steuerungslogik für programmierbare Netze, einschließlich künstlicher Intelligenz (KI) und Algorithmen des maschinellen Lernens (ML), herstellerübergreifend unterstützt. Das OTIC bietet Testgeräte und -dienste zur Validierung von disaggregierten Basisstationen und RAN Intelligent Controllers (RICs), einschließlich kundenspezifischer Anwendungen (d. h. xApps und rApps). Anwendungen können mit verschiedenen RAN-Implementierungen (einschließlich kommerzieller und Open-Source-Stacks) in emulierten oder Over-the-Air-Umgebungen getestet werden. Zu den OTIC-Plattformen gehört Colosseum, der weltweit größte drahtlose Netzwerkemulator mit Hardware-in-the-Loop, der bereits als digitaler Zwilling für mehrere Open RAN-Tests und -Versuche vorgestellt wurde.

"Northeasterns Open6G steht an der Spitze der Innovation bei Open RAN-Tests, Architekturen, Algorithmen, Software und Experimenten. Gemeinsam mit unseren Partnern schaffen wir ein Innovations- und Test-Ökosystem, das Behörden, Industrie und Wissenschaft auch in Zukunft dienen wird", sagt Tommaso Melodia, Direktor des Northeastern University's Institute for the Wireless Internet of Things.

Nordamerikanisches OTIC in Zentral-Iowa (ARA)

Das nordamerikanische OTIC in Zentral-Iowa (ARA) wird vom Center for Wireless, Communities, and Innovation (WiCI) an der Iowa State University (ISU) betreut. Es nutzt die neu eingerichtete, von der NSF finanzierte ARA-Funkplattform für den ländlichen Raum und bietet Dienste für die Erprobung und Integration von O-RAN-Technologien unter Verwendung modernster Funkausrüstung und unter Einbeziehung landwirtschaftlicher und ländlicher Umgebungen und Geräte. Zur Erleichterung von Experimenten hat ARA-OTIC multimodale drahtlose x-haul-Plattformen mit großer Kapazität eingerichtet, die von optischen Freiraum- bis zu mmWellen- und Mikrowellenbändern, sowie fortschrittlichen drahtlosen Zugangsplattformen wie Low-UHF-Massive-MIMO-Systeme, Software-defined-Radio (SDR) und programmierbaren kommerziellen 5G-Systeme (COTS) und Open-Source-Softwareplattformen für 5G und darüber hinaus reichen, um Modellierungs- und Simulationsumgebungen sowie Management- und Entscheidungssysteme zu integrieren. ARA-OITC setzt sich für die Förderung der Offenheit von O-RAN in Forschung und Innovation ein, indem es eine einzigartige Plattform bietet.

"Wir glauben, dass ARA-OTIC eine einzigartige Plattform für die Erprobung von O-RAN-Geräten und -Diensten bietet, die drahtlose Innovationen in die AgTech-Branche und andere ländliche Industrien bringen werden", sagte Professor Hongwei Zhang, Direktor des nordamerikanischen OTIC in Zentral-Iowa (ARA).

Nordamerikanisches OTIC in Salt Lake City (POWDER)

Das nordamerikanische OTIC in Salt Lake City(POWDER) unterstützt End-to-End-Open-RAN-Tests in Labor- und Feldumgebungen und hat ein Testing Orchestration and Testing Automation (TOTA)-Framework entwickelt, um optimierte, bedarfsgerechte Testfunktionen bereitzustellen. Die von POWDER angebotenen OTIC-Dienste umfassen Interoperabilitäts- und End-to-End-Tests, Badging und Zertifizierung. Das OTIC bietet zusätzliche Dienstleistungen im Zusammenhang mit Open RAN an, darunter die Entwicklung und Bewertung von Anwendungsfällen und Proof-of-Concept-Konzepten, Funktionstests in Labor- und Feldumgebungen sowie Forschung, Tests und Entwicklung des intelligenten Open RAN-Ökosystems.

"Wir freuen uns sehr über die Ernennung von POWDER zum OTIC", sagte Kobus Van der Merwe, Professor an der Kahlert School of Computing und Direktor der POWDER-Plattform und des nordamerikanischen OTIC in Salt Lake City (POWDER). "Als OTIC kann POWDER 5G/6G und speziell Open RAN Test-, Entwicklungs- und Zertifizierungsdienste anbieten und die Grundlage für weitere gemeinsame Forschungsbemühungen mit Industriepartnern bilden. Die automatisierten Test- und Lab-as-a-Service-Funktionen von POWDER und die Tatsache, dass POWDER sowohl Innen- als auch Außenanlagen zur Verfügung stellt, sind einzigartige Möglichkeiten in diesem Bereich."

Nordamerikanisches OTIC in Washington, DC/Arlington, VA

Das Commonwealth Cyber Initiative (CCI) xG Testbed an der Virginia Tech, in Partnerschaft mit AT&T, DISH Network und Verizon, legt den Schwerpunkt auf Programmierbarkeit und Interoperabilität und setzt, wenn möglich, auf offene Schnittstellen und Open-Source-Software. Zu den wichtigsten Funktionen gehören die Sicherung von 5G- und Next-Generation-Mobilfunknetzen, KI-Sicherheit, Interoperabilität mit mehreren Anbietern, Konformitäts- und Leistungstests sowie ein durchgängiger intelligenter RAN-Kontrollkreislauf, der durch ein KI/ML-Framework unterstützt wird. Das OTIC des CCI bietet Testumgebungen für den Innen- und Außenbereich, in denen disaggregierte RAN-Komponenten O-RAN Centralized Unit (O-CU), O-RAN Distributed Unit (O-DU), O-RAN Radio Unit (O-RU) Over-The-Air (OTA) über Standorte und Transportnetze hinweg validiert werden können. Forscher können die Interaktion von RAN-Komponenten mit Radio Intelligent Controllers (RICs) und KI/ML-basierten Microservices/Anwendungen (d. h. xApps und rApps) testen. Zu den damit verbundenen Dienstleistungen gehören die Entwicklung und Bewertung von Anwendungsfällen und Proof-of-Concept.

"Die Commonwealth Cyber Initiative setzt sich für die Sicherung der nächsten Generation drahtloser Netzwerktechnologien ein", sagte Aloizio P. DaSilva, CCI xG Testbed Director, North American OTIC in Washington, DC/Arlington, VA. "Durch die Durchführung von Interoperabilitäts-, Konformitäts- und Leistungstests als OTIC-Standort werden wir wichtige Lücken identifizieren und schließen, um Innovationen und eine frühzeitige Einführung auf dem Mobilfunkmarkt zu fördern."

"Die O-RAN ALLIANCE begrüßt vier weitere OTICs in Nordamerika, womit sich die Gesamtzahl der OTICs weltweit auf 15 erhöht", sagte Alex Jinsung Choi, Vorstandsvorsitzender der O-RAN ALLIANCE. "Die wesentliche Funktion der OTICs, Produkte zu zertifizieren und auszuzeichnen, ergänzt die Arbeit unserer Betreibermitglieder und Anbieter, die kontinuierlich Produkte entwickeln und die O-RAN-Spezifikationen umsetzen."

Über die O-RAN ALLIANCE

Die O-RAN ALLIANCE ist ein weltweiter Zusammenschluss von mehr als 300 Mobilfunkbetreibern, Anbietern sowie Forschungs- und Hochschuleinrichtungen, die im Bereich der Radio Access Networks (RAN) (Funkzugangsnetze) tätig sind. Da RAN ein wesentlicher Bestandteil eines jeden Mobilfunknetzes ist, besteht die Aufgabe der O-RAN ALLIANCE darin, die RAN-Industrie in Richtung intelligenter, offener, virtualisierter und vollständig interoperabler Mobilfunknetze umzugestalten. Die neuen O-RAN-Spezifikationen ermöglichen ein wettbewerbsfähigeres und dynamischeres Ökosystem von RAN-Anbietern mit schnelleren Innovationen zur Verbesserung der Nutzererfahrung. O-RAN-basierte Mobilfunknetze verbessern gleichzeitig die Effizienz der RAN-Implementierung und des Betriebs durch die Mobilfunkbetreiber. Um dies zu erreichen, veröffentlicht die O-RAN ALLIANCE neue RAN-Spezifikationen, gibt offene Software für die RAN heraus und unterstützt ihre Mitglieder bei der Integration und dem Testen ihrer Implementierungen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.o-ran.org.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230817783390/de/

Contacts:

O-RAN ALLIANCE PR

Zbynek Dalecky

pr@o-ran.org

O-RAN ALLIANCE e.V.

Buschkauler Weg 27

53347 Alfter/Deutschland