Im Rahmen der Partnerschaft werden die älteren Anwendungen von Aflac in Zusammenarbeit mit AWS im Rahmen eines Cloud-first-Ansatzes neugestaltet, der Leistungseffizienz, Kostenoptimierung und operative Exzellenz bei erhöhter Sicherheit gewährleistet.

LTIMindtree [NSE: LTIM, BSE: 540005], ein globales Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, wurde von Aflac Incorporated (NYSE: AFL), ein Fortune 500-Unternehmen und der größte Anbieter von Zusatzversicherungen in den USA ausgewählt, um das Unternehmen durch die Nutzung der Cloud-nativen Dienste von Amazon Web Services (AWS) digital zu transformieren.

Im Rahmen des Projekts wird LTIMindtree die On-Prem-Anwendungen von Aflac, die derzeit auf einer nicht mehr unterstützten Plattform bereitgestellt werden, neu gestalten. Der Cloud-first-Ansatz für die AWS-Lösung, welcher auf wieder verwendbaren UI-Komponenten und gemeinsamen Geschäftsfunktionen als Services aufbaut, nutzt die herausragenden Funktionen von AWS-Tools wie Amazon CloudFront, AWS Key Management Service (KMS), AWS Secrets Manager und Serverless-Komponenten wie Lambda, um sicherzustellen, dass das Lösungsdesign mit dem AWS Well-Architected Framework übereinstimmt, das zudem sicher und zuverlässig ist.

"In der gegenwärtigen Wachstumsphase forciert Aflac seine digitalen Transformationsbestrebungen und ergänzt das traditionelle persönliche, unabhängige Agenten-/Franchise-Geschäft durch eine digital nuancierte, nahtlose Anwendung, die den Anforderungen der Stakeholder in Echtzeit und auf sichere Weise gerecht wird", so Polly Fabry, Director, Emerging Technologies, Aflac Incorporated

"Dank des umfassenden Know-hows von LTIMindtree im Bereich der End-to-End-Cloud-Migration und des werksbasierten Bereitstellungsmodells sowie der Flexibilität, Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit von AWS sind wir zuversichtlich, dass wir die betrieblichen Herausforderungen, einschließlich des Wettbewerbs, meistern werden und damit mehr Transparenz, Leistungseffizienz, Kostenoptimierung und Services ohne Unterbrechungen bieten können."

"Die Versicherer suchen heute nach Lösungen, welche die Markteinführung neuer Produkte beschleunigen und gleichzeitig die steigenden Betriebskosten, die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften sowie sicherheitsrelevante Schwachstellen managen", so Sudhir Chaturvedi, President und Executive Board Member, LTIMindtree

"Die umfassende Expertise zur Kern-Modernisierung, die Migrations-Tools und -beschleuniger sowie das "Core-to-Experience"-Angebot von LTIMindtree in Kombination mit der Cloud-nativen Architektur der AWS-Komponenten und -Services werden Aflac dabei unterstützen, die digitalen und cloudbasierten Arbeitsprozesse in vollem Umfang zu nutzen. Gleichzeitig können die Anwender die technologischen und betrieblichen Unterschiede nahtlos überbrücken und dadurch positive Geschäftsergebnisse erzielen."

Die Umstellung auf AWS schützt Aflac vor Sicherheitsrisiken und wirkt sich positiv auf die Benutzer, einschließlich der Vermittler-Community, aus. Die Anwendungen sind so konzipiert, dass sie den WCAG 2.1-Richtlinien entsprechen, wodurch sie für ein breiteres Publikum zugänglich sind. Die Disaster-Recovery-Funktion verbessert die Verfügbarkeit und Betriebszeit um mehr als 50 %. Durch die Migration zu AWS konnten die Gesamtbetriebskosten um über 20 und die Gesamtkosten für das Hosting von Anwendungen um über 30 gesenkt werden.

Über Aflac Incorporated

Aflac Incorporated (NYSE: AFL) ist ein Fortune-500-Unternehmen, das über seine Tochtergesellschaften in Japan und den USA mehr als 50 Millionen Menschen Schutz bietet und schnell Bargeld auszahlt, wenn Versicherungsnehmer krank werden oder einen Unfall erleiden. Seit mehr als sechs Jahrzehnten geben die Versicherungspolicen der Tochtergesellschaften von Aflac Incorporated den Versicherungsnehmern die Möglichkeit, sich auf die Genesung zu konzentrieren und nicht auf finanziellen Stress. In den USA ist Aflac die Nummer eins unter den Anbietern von Krankenzusatzversicherungen.1 Aflac Life Insurance Japan ist der führende Anbieter von Kranken- und Krebsversicherungen in Japan, wo jeder vierte Haushalt versichert ist. Im Jahr 2021 wurde das Unternehmen Unterzeichner der Principles for Responsible Investment (PRI). Im Jahr 2022 wurde das Unternehmen in den Dow Jones Sustainability North America Index aufgenommen, von Ethisphere zum 16. Mal in Folge zu den World's Most Ethical Companies gezählt, von Fortune zum 22. Mal in die Liste der World's Most Admired Companies aufgenommen und von Bloomberg zum vierten Mal in Folge in den Gender-Equality Index aufgenommen. Wenn Sie wissen möchten, wie Sie Hilfe bei Kosten erhalten, die von der Krankenversicherung nicht übernommen werden, lernen Sie uns kennen unter aflac.com oder aflac.com/espanol. Anleger können mehr über Aflac Incorporated und sein ESG-Engagement und soziale Verantwortung erfahren unter investors.aflac.com unter "Sustainability".

Über LTIMindtree

LTIMindtree ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Technologieberatung und digitale Lösungen, das Unternehmen aus verschiedenen Branchen dabei unterstützt, ihre Geschäftsmodelle neu zu gestalten, Innovationen zu beschleunigen und ihr Wachstum zu optimieren, indem sie sich digitale Technologien zunutze machen. Als Partner für die digitale Transformation von mehr als 700 Kunden verfügt LTIMindtree über umfassende Expertise und Technologie-Know-how, um in einer zunehmend komplexen Welt die Differenzierung im Wettbewerb, das Kundenerlebnis und die Geschäftsergebnisse zu verbessern. LTIMindtree ein Unternehmen der Larsen Toubro Group wird von mehr als 82.000 talentierten und unternehmerisch denkenden Fachleuten in mehr als 30 Ländern unterstützt und vereint die branchenweit anerkannten Stärken der ehemaligen Larsen Toubro Infotech und Mindtree bei der Lösung komplexer geschäftlicher Herausforderungen und der Umsetzung von Transformationsmaßnahmen in großem Maßstab. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.ltimindtree.com/.

