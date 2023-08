Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. ("Biocytogen", HKEX: 02315) gab heute bekannt, dass sein Projekt Integrum zwei wichtige Meilensteine erreicht hat und sein Antikörpergeschäft nun in eine neue Phase des beschleunigten Wachstums eintritt.

Das Projekt Integrum ist ein groß angelegtes Forschungs- und Entwicklungsprojekt zur Entdeckung neuer therapeutischer Antikörper für mehr als 1000 Zielmoleküle. Das im März 2020 gestartete Projekt umfasst die folgenden zentralen Meilensteine:

Knock-out von 1000 vorselektierten Zielmolekülen in RenMabTM bzw. RenLite-Mäusen mit vollständig humanen Antikörperne Nutzung dieser Target-KO-RenMice- (RenMice HiTS Platform) und Screening-Kapazitäten mit hohem Durchsatz zur Erstellung einer Standardbibliothek vollständig humaner Antikörper-Treffer, die eine Kreuzreaktivität mit anderen Spezies sowie eine breitere Sequenz- und Epitopvielfalt aufweisen Optimierte Identifizierung von präklinischen Kandidaten (PCC) unter Verwendung der innovativen Mausmodelle und In-vivo-/In-vitro-Pharmakologie-Plattformen von Biocytogen Entwicklung von Antikörperkandidaten für verschiedene Arzneimittelmodalitäten durch gemeinsame oder interne Forschung, einschließlich monoklonaler Antikörper, bispezifischer Antikörper und ADCs

Das Unternehmen hat die ersten beiden Meilensteine offiziell und planmäßig erreicht: Fast 1000 Stämme der Target-KO-RenMicewurden generiert, mehr als 900 Projekte zur Entdeckung von Target-Antikörpern wurden abgeschlossen, und eine Bibliothek mit 400.000 bis 500.000 vollständig menschlichen Antikörpersequenzen wurde erstellt. Mehr als 30 Moleküle im PCC-Stadium wurden ebenfalls erfolgreich identifiziert.

Der rasche Fortschritt des Projekts hat unmittelbar zu einem exponentiellen Wachstum des Antikörper-Lizenzierungs- und Co-Development-Geschäfts von Biocytogen geführt. Dazu zählen 50 auf Antikörper-Assets basierende Co-Development/Out-Licensing/Transfer-Vereinbarungen einschließlich Partnerschaften mit sechs multinationalen Pharmaunternehmen. Darüber hinaus werden voraussichtlich IND-Anträge für 5 Kooperationsprodukte eingereicht, für die 2024 klinische Versuche beginnen sollen. Angesichts der steigenden Zahl der gemeinsam entwickelten Produkte, die in die klinische Erprobung gehen, wird das kontinuierliche geschäftliche Wachstum nicht nur durch Vorauszahlungen, sondern auch durch Meilensteinzahlungen angekurbelt.

Während sich das Projekt Integrum auf die zuvor genannten Meilensteine konzentriert, will das Unternehmen mit Kooperationspartnern zusammenarbeiten, um die Entwicklung ausgewählter Antikörper gegen wichtige Zielmoleküle zu beschleunigen und in die klinische Anwendung zu bringen.

Dr. Yuelei Shen, Präsident und CEO von Biocytogen, erklärte: "Das Projekt Integrum zielt darauf ab, mehrere Schwierigkeiten auf diesem Gebiet zu überwinden, wie z. B. die überfrachtete Auswahl von Zielmolekülen sowie die kostspielige und zeitaufwändige Entdeckung von Antikörpern. Artenübergreifende, vollständig humane Antikörper, die von unserer Plattform abgeleitet werden, können den Zeit- und Kostenaufwand für die präklinische Forschung erheblich reduzieren und gleichzeitig die Erfolgsquote bei der Translation erhöhen. Wir setzen auf ein offenes, flexibles und vielseitiges Geschäftsmodell, um unser Antikörperrepertoire und unsere Ressourcen mit globalen Partnern zu teilen. Auf diese Weise minimieren wir redundante Investitionen und optimieren die Effizienz des Ressourceneinsatzes, um die Entwicklungskosten unserer zu senken und ihre Erfolgsquote zu erhöhen. Wir freuen uns, wenn sich weitere Partner an diesem Vorhaben beteiligen und gemeinsam mit uns an der Entwicklung besserer Antikörpermedikamente zum Nutzen der Patienten arbeiten."

Über Biocytogen

Biocytogen (HKEX: 02315) ist ein globales Biotechnologieunternehmen, das die Erforschung und Entwicklung neuartiger Medikamente auf Antikörperbasis mit innovativen Technologien vorantreibt. Biocytogen nutzt seine proprietären Mäuseplattformen RenMabTM/RenLite/RenNano für die Entwicklung vollständig humaner monoklonaler, bispezifischer/multispezifischer Antikörper und Nanokörper und hat seine In-vivo-Screening-Plattformen für die Wirksamkeit von Arzneimitteln und sein umfassendes Know-how in der klinischen Entwicklung integriert, um den gesamten Prozess der Arzneimittelentwicklung zu rationalisieren. Biocytogen führt ein groß angelegtes Projekt durch, um für mehr als 1000 Zielmoleküle Antikörpermedikamente der ersten und/oder besten Klasse zu entwickeln, das als Projekt Integrum (RenMice HiTS Platform) bekannt ist. Bis zum 30. Juni 2023 wurden Mitentwicklungs-, Auslizenzierungs- und Abtretungsvereinbarungen für 50 therapeutische Antikörper sowie 42 RenMice-Lizenzvereinbarungen mit Unternehmen auf der ganzen Welt abgeschlossen, darunter mehrere Partnerschaften mit multinationalen Pharmaunternehmen (MNCs).Die Pipeline von Biocytogen umfasst 10 Kernprodukte im Rahmen von Partnerschaften, die für eine Reihe von klinischen Vermögenswerten begründet wurden. Biocytogen hat seinen Hauptsitz in Peking und verfügt über Niederlassungen in China (Haimen Jiangsu, Shanghai), den USA (Boston, San Francisco) und Deutschland (Heidelberg). Weitere Informationen unter http://en.biocytogen.com.cn.

