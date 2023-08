SARNIA, Ontario, Aug. 18, 2023. ("Aduro" oder das "Unternehmen") (CSE: ACT) (OTCQB: ACTHF) (FSE: 9D50), ein kanadisches Technologieunternehmen, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, freut sich, in der Woche vom 21. August 2023 Karen Scholz vom Brightlands Chemelot Campus ("Brightlands") zu Gast zu haben. Dieser Besuch unterstreicht unsere wachsende Allianz und unser gemeinsames Engagement zur Schaffung nachhaltiger Lösungen für das Recycling von Kunststoffabfällen.



Karen Scholz ist Business Development Manager bei Brightlands Chemelot Campus Europas wichtigstem Zentrum für industrielle Innovation in der chemischen Industrie mit Schwerpunkt auf Upscaling. In dieser Funktion nutzt Frau Scholz ihre umfassende Erfahrung bei DSM, um das Netzwerk von Unternehmen, die bahnbrechende Prozesstechnologie anbieten, zu erweitern. Ihre Aufgabe besteht nicht nur darin, sich über die neuesten technologischen Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten, sondern auch darin, in die Feinheiten der Innovationsprozesse einzutauchen. Sie kennt die besonderen Anforderungen von Scale-ups, konzentriert sich auf den Aufbau einer nutzbringenden Infrastruktur und fördert vor allem die Zusammenarbeit, indem sie einen sinnvollen Austausch und die gegenseitige Unterstützung der Mitglieder der Gemeinschaft erleichtert.

Während ihres Besuchs wird Frau Scholz die Anlagen von Aduro in Sarnia und London, Ontario, besichtigen und aus erster Hand einen detaillierten Einblick in die bedeutenden Fortschritte, die Aduro im operativen Bereich gemacht hat, die jüngsten Aktivitäten der Forschungs- und Entwicklungsteams und der Betriebsteams, einschließlich des im Juni 2023 in Betrieb genommenen kontinuierlichen Durchflussreaktors im Pilotmaßstab für Hydrochemolytic Plastic Upcycling ("R2 Plastic"), und die neuesten Entwicklungen der Hydrochemolytic-Technologieplattform erhalten.

Frau Scholz wird außerdem mit Aduro an den Dreharbeiten zu Advancements with Ted Danson teilnehmen, einem Beitrag, der die Aduro Hydrochemolytic-Technologie und ihre potenziell transformierende Wirkung auf das chemische Recycling von Kunststoffabfällen beleuchtet. Das Unternehmen hatte zuvor seine Teilnahme an der preisgekrönten Serie angekündigt, die die bahnbrechendsten und innovativsten Themen behandelt, modernste Technologien einsetzt und 375 Millionen Haushalte erreicht.

Karen Scholz zeigte sich begeistert: "Die Zusammenarbeit mit einem innovativen Unternehmen wie Aduro ist wirklich inspirierend. Das Engagement des Unternehmens für die Umwandlung von Kunststoffabfällen durch chemisches Recycling ist nicht nur innovativ, sondern auch entscheidend für die Zukunft unseres Planeten. Die Zusammenarbeit mit Aduro passt perfekt zur Vision von Brightlands, und ich bin gespannt, wohin unsere gemeinsamen Bemühungen führen werden."

"Wir fühlen uns geehrt, Karen Scholz in unseren Einrichtungen willkommen zu heißen, da dies ein konstruktiver Schritt zur Stärkung unserer Verbindung mit Brightlands ist. Wir freuen uns darauf, Frau Scholz unsere R2-Plastic-Anlage aus erster Hand vorzuführen, die fortschrittliche Hydrochemolytic-Technologie von Aduro zu präsentieren und ihr das engagierte Team dahinter vorzustellen", so Ofer Vicus, CEO von Aduro. "Unsere jüngste Initiative zur Gründung einer Tochtergesellschaft auf dem Brightlands-Campus in Geleen, Niederlande, spiegelt unsere gemeinsame Vision und unser Engagement für den Ausbau unserer Präsenz in der Region wider. Gemeinsam wollen wir ein Demonstrationsverfahren der Hydrochemolytic Plastic Upcycling-Technologie in Europa vorstellen, das eine innovative Lösung für das Recycling von anspruchsvollen Kunststoffabfällen bietet. Dieses Vorhaben unterstützt nicht nur eine nachhaltige Zukunft, sondern verspricht auch, ein beträchtliches wirtschaftliches Potenzial zu erschließen."

Über den Brightlands Chemelot Campus

Der Brightlands Chemelot Campus ist Europas führender Standort für Unternehmen, Forschungs- und Wissensinstitute im Bereich Chemie und Werkstoffe in Geleen, Niederlande, mit Belgien, Deutschland, Frankreich und Luxemburg in nächster Nähe. 110 Unternehmen, 1 000 Studierende und 3 000 Beschäftigte arbeiten in dieser pulsierenden Gemeinschaft. Gemeinsam tragen sie zu bahnbrechenden Innovationen in den Bereichen Hochleistungsmaterialien, nachhaltige Prozesse und biomedizinische Lösungen für den Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft in unserer Welt bei.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte wasserbasierte Technologien, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, schweres Rohöl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl und erneuerbare Öle in höherwertige Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien umzuwandeln. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als kritischem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dies ist ein bahnbrechender Ansatz, der geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert verwandelt.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten, sondern auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die der Überzeugung, Erwartung oder Prognose des Unternehmens zufolge in der Zukunft eintreten werden oder eintreten können, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen der Geschäftsleitung wider, die auf den derzeit verfügbaren Informationen basieren. Sie unterliegen einer Reihe von Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, sind zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantien für die zukünftige Performance, und dementsprechend sollte aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Aussagen gesetzt werden. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, gehören ungünstige Marktbedingungen und andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle der Parteien liegen. Das Unternehmen hat weder die ausdrückliche Absicht noch die Pflicht, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus sonstigen Gründen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, soweit dies nicht durch geltende Gesetze vorgeschrieben ist.

