SALZBURG (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist am Freitag zu einem bilateralen Besuch nach Österreich. Scholz wird am Vormittag von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in Salzburg empfangen. Bei dem Treffen soll es unter anderem um die Grenzkontrollen innerhalb des Schengen-Raums und den Kampf gegen irreguläre Migration gehen. Österreich blockiert mit dem Hinweis auf die illegale Zuwanderung die Erweiterung des Schengen-Raums um Bulgarien und Rumänien. Laut Kanzleramt in Wien werden Scholz und Nehammer neben den bilateralen Beziehungen auch aktuelle europäische, internationale und wirtschaftspolitische Themen erörtern.

Deutschland ist der wichtigste Handelspartner Österreichs. Das Handelsvolumen liege bei 130 Milliarden Euro jährlich, 30 Prozent aller österreichischen Exporte gingen nach Deutschland, so das Kanzleramt im Vorfeld. Die Deutschen sind zudem mit Abstand die größte Ausländergruppe in Österreich. Laut Statistik Austria hatten im Vorjahr 217 000 Deutsche ihren Wohnort in der Alpenrepublik. Umgekehrt leben 256 000 Österreicherinnen und Österreicher in Deutschland, wie aus Daten des Außenministeriums hervorgeht./mrd/DP/jha