MEXIKO-STADT (dpa-AFX) - Der Pazifik-Hurrikan "Hilary" hat sich rasch zu einem schweren Wirbelsturm entwickelt und nimmt Kurs auf den Nordwesten Mexikos. Der Sturm erreichte am Donnerstagabend (Ortszeit) rund 715 Kilometer südlich der touristischen Küstenstadt Cabo San Lucas andauernde Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 Stundenkilometern, wie das US-Hurrikanzentrum in Miami mitteilte. Es handele sich um einen Hurrikan der Stufe drei von fünf.

Nach Angaben des mexikanischen Wetterdienstes wird der Wirbelsturm am Sonntag voraussichtlich zweimal auf die Westküste der Halbinsel Baja California treffen. "Hilary" habe einen Durchmesser von 1000 Kilometern. Die Meteorologen sagten voraus, dass der Hurrikan am Samstag über dem warmen Meer noch die Kategorie vier erreichen und sich dann wieder leicht abschwächen werde, bevor er bei Punta Eugenia auf Land trifft.

Die Hurrikan-Saison beginnt im Pazifik am 15. Mai und im Atlantik am 1. Juni. Sie wird in beiden Regionen am 30. November für beendet erklärt. Tropische Wirbelstürme entstehen über warmem Ozeanwasser. Die zunehmende Erderhitzung erhöht die Wahrscheinlichkeit starker Stürme. Von einem Hurrikan spricht man bei Windgeschwindigkeiten ab 119 Stundenkilometern./aso/DP/mis