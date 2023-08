Osnabrück (ots) -Cathy Hummels: Ich merke oft nicht, wenn ich angeflirtet werdeInfluencerin zweifelt an Authentizität von Männern auf Dating-AppsOsnabrück. Cathy Hummels weiß nach der langen Beziehung mit Fußball-Profi Mats Hummels nicht mehr, wie das Flirten funktioniert. "Ich bin eine richtige Null darin und merke es oft gar nicht, wenn ich angeflirtet werde", sagte die 35-Jährige im Interview mit der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (NOZ). Sie registriere oft nicht, dass ein Mann Interesse habe, und werde von ihren Freundinnen dann darauf aufmerksam gemacht. "Das Offensichtliche nehme ich oft gar nicht wahr, weil ich es nicht gewohnt bin", berichtete die Influencerin und Unternehmerin, die sich im Juli nackt mit ihrer Schwester im Playboy zeigte. Auf Dating-Apps versuche sie zwar ihr Glück, aber habe Zweifel an der Authentizität der Männer, die sie dort kennenlernen könnte, sagte sie der NOZ. Dennoch habe sie, so Hummels, Lust, wieder auf Dates zu gehen.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/5582837