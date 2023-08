mobilezone holding ag / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

mobilezone Gruppe stärkt Marktposition trotz leichtem Umsatzrückgang



18.08.2023 / 06:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

MEDIENMITTEILUNG Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Rotkreuz, 18. August 2023 Umsatz währungsbereinigt von CHF 491 Mio. (Vorjahr: CHF 500 Mio.)

Operativer Gewinn (EBIT) von CHF 28.1 Mio. (Vorjahr: CHF 34.7 Mio.)

Konzerngewinn von CHF 20.9 Mio. (Vorjahr: CHF 26.0 Mio.) Markus Bernhard, CEO der mobilezone Gruppe sagt: «Im ersten Halbjahr 2023 hat speziell das Schweizer Geschäft von mobilezone überzeugt. Die Marktposition sowie das MVNO-Geschäft in den beiden Märkten Schweiz und Deutschland konnten weiter ausgebaut werden, was uns sehr freut.» Im MVNO-Geschäft mit HIGH, TalkTalk und Digital Republic, mit einem Nettozuwachs im ersten Halbjahr 2023 von +50'200 (+24 Prozent) auf einen Bestand von 260'300 Mobile-Postpaid-Abos, konnte das anhaltende Wachstum mehr als bestätigt werden. Die Integration von Digital Republic (Schweiz), SIGA (Deutschland) und dem Telekommunikationsbereich der ENO (Deutschland) verlief planmässig und innerhalb der Akquisitionsziele. Im deutschen Online-Geschäft verzeichnet mobilezone aufgrund der getrübten Konsumentenstimmung einen Rückgang der Absatzzahlen. Dem zweiten Halbjahr sieht das Unternehmen optimistisch entgegen: Der Fokus liegt auf der Erhöhung der Profitabilität mit einer nachhaltig reduzierten Kostenbasis für das Jahr 2024. Der Umsatz beträgt CHF 474 Mio. (Vorjahr: CHF 500 Mio.), wovon in Deutschland 69 Prozent und in der Schweiz 31 Prozent erzielt wurden. Währungsbereinigt beträgt der Umsatz CHF 491 Mio. Dieser Rückgang ist insbesondere auf den Absatz- und Umsatzrückgang im deutschen Online-Geschäft zurückzuführen. Mit den eigenen Plattformen wurde «online» ein Umsatz von CHF 173 Mio. (Vorjahr: CHF 204 Mio.) oder 36 Prozent des Umsatzes erwirtschaftet. Das EBIT beträgt CHF 28.1 Mio. (Vorjahr: CHF 34.7 Mio.) und die EBIT-Marge 5,9 Prozent (Vorjahr: 6,9 Prozent). Bereinigt um den negativen Währungseinfluss von CHF 0.6 Mio., beträgt das EBIT im Berichtsjahr CHF 28.7 Mio., wobei der Rückgang auf das Geschäft in Deutschland zurückzuführen ist, während in der Schweiz das EBIT leicht höher ausfiel. Einmalbelastungen aus Kostensenkungsmassnahmen und zusätzlichen Abschreibungen aus der Kaufpreisallokation der Akquisitionen haben das erste Halbjahr mit CHF 0.9 Mio. belastet. Investitionen im Umfang von CHF 8.0 Mio. wurden in die Kundenakquisition des MVNO-Bereiches und insbesondere der Übernahme einer Kundenbasis in Deutschland getätigt. Wichtigste Zahlen in Kürze Organischer Umsatzrückgang von CHF -15 Mio. (3,0 Prozent) von CHF 500 Mio. auf CHF 485 Mio. Unter Berücksichtigung des negativen Währungseffekts von CHF -17 Mio. (3,4 Prozent) und des erstmaligen Umsatzbeitrags von Digital Republic und SIGA von CHF 6 Mio. (1,2 Prozent) beträgt der Konzernumsatz CHF 474 Mio. (-5,2 Prozent).

Die erfreulich deutliche Steigerung des MVNO-Umsatzes mit 35 Prozent auf CHF 30 Mio. konnte den Rückgang im deutschen Online-Geschäft nicht vollständig kompensieren.

Operativer Gewinn (EBIT) von CHF 28.1 Mio. (Vorjahr: CHF 34.7 Mio.) mit einer EBIT-Marge von 5,9 Prozent (Vorjahr: 6,9 Prozent), wozu die Schweiz 53 Prozent (Vorjahr: 41 Prozent) und Deutschland 47 Prozent (Vorjahr: 59 Prozent) beitragen.

Die Finanzaufwendungen nahmen um CHF 1.2 Mio. auf CHF 2.2 Mio. (Vorjahr: CHF 1.0 Mio.) zu.

Der Konzerngewinn lag mit CHF 20.9 Mio. zwar hinter dem Rekordergebnis des Vorjahrs (CHF 26.0 Mio.), ist aber das zweitbeste Resultat der Gruppe.

Das Nettoumlaufvermögen belief sich per 30. Juni 2023 auf CHF 105 Mio. gegenüber CHF 124 Mio. Ende Dezember 2022.

Die Finanzverbindlichkeiten betrugen CHF 202 Mio. gegenüber CHF 149 Mio. per Ende Dezember 2022.

Die Nettoverschuldung beträgt CHF 107 Mio. (30.06.2022: CHF 71 Mio.). Im ersten Halbjahr 2023 erfolgten Mittelabflüsse von insgesamt CHF 72 Mio. für die Dividendenausschüttung (CHF 39 Mio.), Akquisitionen und Übernahme einer Kundenbasis in Deutschland für das indirekte B2B-Geschäft (CHF 32 Mio.).

Das Verhältnis Nettoverschuldung zu EBITDA lag bei 1.46 (Vorjahr: 0.84).

Das Eigenkapital im Einzelabschluss der mobilezone holding ag betrug CHF 126 Mio. (31.12.2022: CHF 147 Mio.).

Der Gewinn pro Aktie betrug CHF 0.48 (Vorjahr: CHF 0.59).

Der Aktienkurs lag am 30. Juni 2023 bei CHF 13.72 gegenüber CHF 15.32 Ende Dezember 2022.

Die Anzahl Mitarbeitende lag per 30. Juni 2023 bei 1'017 (Vorjahr: 995), wobei ohne Akquisitionen eine Abnahme von 34 Mitarbeitenden zu verzeichnen war. Marktgebiet Schweiz Das Geschäft in der Schweiz entwickelte sich in allen Bereichen erfreulich. Das Retail- sowie das B2B-Geschäft konnten, das im Vorjahr erzielte, beste Ergebnis der Unternehmensgeschichte im ersten Halbjahr 2023 bestätigen.

Der Umsatz nahm von CHF 141 Mio. auf CHF 151 Mio. oder 7,1 Prozent zu.

Das EBIT betrug CHF 15.1 Mio. (Vorjahr: CHF 14.8 Mio.), was einer Umsatzrentabilität von 10,0 Prozent (Vorjahr: 10,5 Prozent) entspricht.

Die Anzahl der Shops betrug 126 (31.12.2022: 124).

Die vermittelten Verträge (Postpaid, Internet und TV) konnten um 6,9 Prozent auf 217'000 erhöht werden (Vorjahr: 203'000).

Der Dienstleistungsumsatz (Fleet Management, Datentransfer, Einrichten von Smartphones und weitere Services) betrug CHF 3.8 Mio. (Vorjahr: CHF 3.8 Mio.).

Der Zubehörumsatz nahm um 15,2 Prozent auf CHF 12.1 Mio. (Vorjahr: CHF 10.5 Mio.) zu und macht 8,0 Prozent (Vorjahr: 7,4 Prozent) des Umsatzes in der Schweiz aus.

Der Umsatz der MVNO TalkTalk und Digital Republic lag bei CHF 15.4 Mio. (Vorjahr: CHF 11.9 Mio.). Im Mobile-Postpaid-Bereich mit einem Nettozuwachs von +22'600 Mobile-Postpaid-Abos konnte ein anhaltendes Wachstum (+20 Prozent) gezeigt werden. Mobile-Postpaid-Abos: 135'200 (31.12.2022: 112'600). Marktgebiet Deutschland Im B2B-Handel und im MVNO-Geschäft verlief das erste Halbjahr sehr gut. Im Online-Markt führte die zurückhaltende Konsumentenstimmung sowie reduzierte Investitionen der Geschäftspartner während der ersten 5 Monate zu 15 Prozent tieferen Absatzzahlen. In der Lokalwährung reduzierte sich in der deutschen Organisation der Umsatz um 5,5 Prozent. In der Berichtswährung CHF nahm der Umsatz von CHF 358 Mio. auf CHF 326 Mio. oder 8,9 Prozent ab.

Das EBIT betrug CHF 13.2 Mio. (Vorjahr: CHF 20.3 Mio.), was einer Umsatzrentabilität von 4,0 Prozent (Vorjahr: 5,7 Prozent) entspricht. Währungsbereinigt beträgt das EBIT CHF 13.8 Mio.

Das Volumen im Online-Geschäft der Mobilfunkverträge reduzierte sich um 14,6 Prozent auf 269'000 (Vorjahr: 315'000).

Im B2B-Handel wurden 232'000 (Vorjahr: 222'000) Mobilfunkverträge abgeschlossen; dies entspricht einer Zunahme von 4,5 Prozent.

Insgesamt wurden «online» und im B2B-Handel 501'000 (Vorjahr: 537'000) Mobilfunkverträge abgeschlossen, was einer Abnahme von 6,7 Prozent entspricht.

Der Umsatz beim MVNO HIGH betrug CHF 14.6 Mio. (Vorjahr: CHF 10.3 Mio.).

Mit einem Nettozuwachs von +27'600 Mobile-Postpaid-Abos konnte ein anhaltendes Wachstum (+28 Prozent) gezeigt werden. Mobile-Postpaid-Abos: 125'200 (31.12.2022: 97'600). Nachhaltigkeit - Wachstum im Bereich Second Life und Refurbishing von Smartphones mobilezone hat sich langfristige Nachhaltigkeitsziele für die gesamte Gruppe in den Bereichen Mitarbeitende, Kunden, Smartphone-Kreislauf und Umwelt-Management gesetzt. Diese können dem Nachhaltigkeitsbericht 2022 entnommen werden: https://www.mobilezoneholding.ch/de/ueber-uns/nachhaltigkeit.html . Der nächste Nachhaltigkeitsbericht wird im März 2024 veröffentlicht. Der Bereich Second Life, beziehungsweise Reparaturen und Refurbishing von Smartphones, gewinnt weiter an Bedeutung. Im ersten Halbjahr 2023 waren 3,7 Prozent (2022: 2,7 Prozent, 2021: 1,5 Prozent) der insgesamt verkauften Smartphones von mobilezone Schweiz gebrauchte Smartphones. 10,3 Prozent (2022: 8,3 Prozent, 2021: 6,4 Prozent) der verkauften Smartphones wurden zurückgenommen und im Sinne der Nachhaltigkeit in den Gerätekreislauf als Second Life-Geräte wieder auf den Markt gebracht oder dem Recycling zugeführt. Generalversammlung 2023 An der Generalversammlung vom 5. April 2023 haben die Aktionärinnen und Aktionäre unter anderem eine Dividende von CHF 0.90 (Vorjahr: CHF 0.84) pro Namenaktie beschlossen, die am 14. April 2023 ausbezahlt wurde. Die an der Generalversammlung gutgeheissene Vernichtung der 770'865 Aktien aus dem Aktienrückkaufprogramm durch eine Kapitalherabsetzung wurde per 21. Juni 2023 im Handelsregister eingetragen. Für das Jahr 2023 ist das «Aktienrückkaufprogramm 2022 bis 2025» im Dezember 2022, aufgrund der Akquisitionen der Digital Republic AG und der SIGA exchange GmbH, ausgesetzt worden. Zuversichtlicher Ausblick für das zweite Halbjahr 2023 und insbesondere für das Jahr 2024 Für Deutschland erwartet das Unternehmen eine weitere Aufheiterung des Konsumentenklimas und eine bessere Nachfrage im zweiten Halbjahr, insbesondere im Online-Bereich. Sehr zuversichtlich sieht mobilezone auch dem Schweizer Geschäft entgegen. Die MVNO TalkTalk, Digital Republic und HIGH werden das beeindruckende Wachstum der letzten drei Jahre fortsetzen. Die Akquisitionen Anfang Januar von Digital Republic und SIGA, sowie dem ENO-Telekommunikationsgeschäft im April ergänzen die Geschäfte in der Schweiz und Deutschland optimal. Bei den Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen ohne Kundenakquisitionskosten erwartet mobilezone im Jahr 2023 CHF 11 Mio. (Vorjahr: CHF 13 Mio.), da die Umbauten der Shops in der Schweiz ins neue Shop Layout 2022 abgeschlossen wurden und die Neuentwicklung der Online-Plattformen in Deutschland im 1. Halbjahr 2023 mehrheitlich in den aktiven Betrieb überführt wurde. Für die aktivierten Kundenakquisitionskosten für die MVNO sowie die Übernahme einer Kundenbasis in Deutschland für das indirekte B2B-Geschäft erwartet die mobilezone Gruppe insgesamt Investitionen in der Höhe von CHF 11 Mio. (Vorjahr: CHF 5 Mio.). Die Kostensenkungsmassnahmen, insbesondere bei der Anzahl der Mitarbeitenden und bei den IT-Dienstleistern in Deutschland und der Schweiz, werden ab dem Jahr 2024 positive Auswirkungen von CHF 4 Mio. pro Jahr haben. Das Geschäftsjahr 2023 wird einmalig mit Zusatzkosten im Umfang von CHF 2 Mio. belastet. Die Akquisitionen im ersten Halbjahr 2023 und die Inbetriebnahme der neu entwickelten Online-Plattformen in Deutschland führen erstmals zu zusätzlichen Abschreibungen im Jahr 2023 von CHF 1.5 Mio. und in den nächsten zehn Jahren von durchschnittlich CHF 2.6 Mio. pro Jahr. Die EBIT-Guidance für das Finanzjahr 2023 wird von CHF 70 - 77 Mio. um CHF 5 Mio. auf CHF 65 - 72 Mio. aufgrund des schwierigen Umfelds in Deutschland angepasst. Darin enthalten sind CHF 2 Mio. für die Kostensenkungsmassnahmen sowie die zusätzlichen Abschreibungen von CHF 1.5 Mio. Das Verhältnis Nettoverschuldung zu EBITDA wird per Ende Jahr bei einem Faktor von 1 bis 1.2 erwartet. Ein Wermutstropfen bleibt die ungünstige Wechselkursentwicklung des Euros. Die attraktive Dividendenpolitik wird weitergeführt, was beim Erreichen der finanziellen Ziele 2023 eine Dividende von mindestens CHF 0.90 pro Aktie bedeutet. Zudem strebt das Unternehmen neu bis im Jahr 2025 (alt: 2024) eine stetige Steigerung der EBIT-Marge auf 8,0 Prozent an. Der Halbjahresbericht 2023 ist ab sofort auf www.mobilezoneholding.ch/de/investoren/berichte.html erhältlich. Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (PDF) Abmelden Kontakt für Analysten, Investoren und Medienschaffende Markus Bernhard Andreas Fecker Chief Executive Officer Chief Financial Officer mobilezone holding ag mobilezone holding ag mobilezoneholding@mobilezone.ch mobilezoneholding@mobilezone.ch

Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 1.0 Mia. und einem Konzerngewinn von CHF 54.5 Mio. im Berichtsjahr 2022 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.



Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Köln, Bochum und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

www.mobilezoneholding.ch Agenda 18. August 2023 9.15 Uhr: Videokonferenz zur Halbjahresberichterstattung 2023 für Investoren, Analysten und Medienschaffende via Registrierungs-Link 13. September 2023 Investora, Dübendorf 8. März 2024 Veröffentlichung Jahresbericht 2023 und Nachhaltigkeitsberich 2023 8. März 2024 Videokonferenz für Investoren, Analysten und Medienschaffende 3. April 2024 Generalversammlung 2024

