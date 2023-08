DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SOZIALSTAAT - Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) hat ihre Pläne für die umstrittene Kindergrundsicherung und ihre Blockade des Wachstumschancengesetzes zur Entlastung der deutschen Wirtschaft verteidigt. "Investitionen in unsere Kinder sind Investition in die Zukunft Deutschlands", sagte sie im Interview. "Und ganz grundsätzlich gesagt: Immer wieder heißt es, wir müssten erst mal erwirtschaften, was wir verteilen können", fuhr sie fort. (FAZ)

SOZIALSTAAT - Nach dem Veto von Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) gegen das geplante Wachstumschancengesetz hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) nun seinerseits klare Bedingungen für Paus' Pläne zur sogenannten Kindergrundsicherung formuliert. "Eine fünfköpfige Familie, die Bürgergeld bezieht, erhält heute schätzungsweise 36.000 bis 38.000 Euro im Jahr vom Steuerzahler", sagte Lindner im Interview. Aus seiner Sicht helfe es aber wenig, "ihnen jetzt hohe zusätzliche Transfers zu zahlen, seien es 1.000 oder gar 3.000 Euro im Jahr." Solchen Familien "einfach nur mehr Sozialtransfers zu überweisen, verbessert nicht zwingend die Lebenschancen der Kinder", betonte Lindner. (FAZ)

AMPEL - Nach dem Fehlstart der Ampel-Koalition in die zweite Hälfte der Legislaturperiode hat die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion im Bundestag, Irene Mihalic, die Bundesregierung zu Geschlossenheit aufgefordert. "Ich gehe davon aus, dass die offenen Punkte bis zur Klausur der Bundesregierung in Meseberg geklärt werden", sagte Mihalic. "Das muss auch sein, denn wir wollen nach der Sommerpause als Ampel-Koalition zurück in den Arbeitsmodus finden." (Funke Mediengruppe)

SPIONAGE - Bundesinnenministerin Nancy Faeser sieht seit dem Krieg Russlands gegen die Ukraine eine erheblich größere Bedrohung durch Spionage. Für die deutsche Wirtschaft und die Wissenschaft gehe aber auch eine erhebliche Gefahr von chinesischer Spionage aus. "Wir müssen unser Know-how schützen", sagte die Ministerin in einem Interview.

GRUNDSTEUER - Die Grundsteuerreform setzt die Finanzämter in Nordrhein-Westfalen immer stärker unter Druck. Die Zahl der Einsprüche gegen Grundsteuerbescheide ist zur Jahresmitte auf fast 800.000 gestiegen. Das geht aus einer bisher noch unveröffentlichten Antwort der Landesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der FDP-Landtagsfraktion hervor. (WAZ)

