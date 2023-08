DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

KAUFHOF - Galeria Karstadt Kaufhof sucht zur Vorbereitung auf das Weihnachtsgeschäft in großem Umfang neue Arbeitskräfte. Das Ziel sei, deutschlandweit rund "3500 neue Kolleginnen und Kollegen an den Start" zu bringen, schreiben Unternehmenschef Olivier Van den Bossche und Arbeitsdirektor Guido Mager in einem "Mitarbeiter-Brief". Gesucht würden "Verkaufsunterstützer" und "Weihnachtsaushilfen" für die bundesweit 91 Filialen. (WAZ)

TELEKOM - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat in der Debatte um ein mögliches Verbot chinesischer Technologie im 5G-Mobilfunknetz Kritik an Netzanbietern wie der Deutschen Telekom geübt. Die Prüfungen von Huawei-Komponenten seien zwar noch nicht abgeschlossen. "Aber natürlich sind die Risiken seit langem bekannt. Unsere Sicherheitsbehörden haben mehrfach vor einseitigen Abhängigkeiten gewarnt", sagte Faeser. "Ich finde schon, dass die Anbieter genug Zeit hatten, sich darauf einzustellen." (Handelsblatt)

