FDP-Politiker Gerhart Baum kritisiert den aktuellen Zoff in der Ampelregierung sowie Bundeskanzler Olaf Scholz scharf. "Das Debakel im Kabinett hätte nie passieren dürfen. Die Art und Weise, wie man jetzt einen solchen Streit wieder austrägt, ist absolut schädlich", sagt Baum im Podcast "Die Wochentester" (Kölner Stadt-Anzeiger/RedaktionsNetzwerk Deutschland) in Bezug auf den jüngsten Streit zwischen Familienministerin Lisa Paus (Grüne) und Finanzminister Christian Lindner (FDP). Gleich in der ersten Kabinettssitzung nach der Sommerpause hat Paus ein Gesetz mit Steuererleichterungen für Unternehmen blockiert und mehr Geld für die Kindergrundsicherung gefordert. Ex-Bundesinnenminister Baum forderte im Gespräch mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach, der Streit müsse so schnell wie möglich beendet werden. "Ich kann aus meiner Erfahrung sagen: In früheren Regierungen, denen ich angehörte oder denen ich nahestand, wäre das unmöglich gewesen. Der Bundeskanzler Schmidt hätte uns sofort zur Ordnung gerufen."



Baums Aussagen sind zu hören im Podcast "Bosbach & Rach - Die Wochentester" mit Wolfgang Bosbach und Christian Rach auf ksta.de/podcast und auf rnd.de. Der Podcast ist außerdem abrufbar über Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Audio Now, Deezer und Podimo. Außerdem auf ksta.de/podcast



