Die Aktie der DHL Group hängt seit Bekanntgabe der Quartalszahlen in einer Konsolidierungsphase fest, was nach dem deutlichen Kursanstieg zuvor rein charttechnisch betrachtet aber auch kein Problem darstellt, sondern durchaus gesund zu werten ist. Aktuell fehlen einfach noch die positiven Impulse, um den Aufwärtstrend der vorherigen Monate fortzusetzen. So hat nun das US-Analysehaus Bernstein Research die Einstufung für die Papiere der DHL Group auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 43,50 ...

