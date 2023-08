Liebe Leserinnen und Leser, Das amerikanische Unternehmen Plug Power hat am Donnerstag, ebenso wie viele andere aus der Branche, einen beachtlichen Sturz erfahren. Mit einem Rückgang von 1,20 % bildet dies das Ende einer insgesamt schwachen Woche. Der bisherige Aufwärtstrend scheint gestoppt - es sei denn eine unerwartete Prognose sorgt für Bewegung in die entgegengesetzte Richtung. Beobachter halten den Atem an: ...

