Die aktuell längste Serie: Aurelius mit 5 Tagen Plus in Folge (Performance: 6.97%) - die längste Serie dieses Jahr: General Motors Company 13 Tage (Performance: 11.94%). Tagesgewinner war am Donnerstag Tele Columbus mit 10,00% auf 0,55 (109% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -1,79% - es war der 1. Tagessieg 2023, Rang 29 im BSN Watchlist) vor BioNTech mit 4,87% auf 113,22 (128% Vol.; 1W 7,36%) und Dialight mit 3,45% auf 2,40 (0% Vol.; 1W 1,69%). Die Tagesverlierer: Klondike Gold mit -19,63% auf 0,04 (0% üblicher Tagesumsätze, 1-Week-Performance -23,21%), Steinhoff mit -10,34% auf 0,00 (7% Vol.; 1W 0,00%), Biofrontera mit -9,15% auf 0,54 (205% Vol.; 1W -27,96%)Die höchsten Tagesumsätze hatten Nvidia (39216,75 Mio.), Microsoft ...

