Dortmund (ots) -Hochkarätig besetztes Sommerfest der neu formierten MVFP-Landesvertretung NRW in Dortmund - mit Impulsen von Neven Subotic, Stephan Scherzer und Prof. Dr. Christoph Fiedler.Der technologische Fortschritt, insbesondere die Entwicklungen im Bereich künstlicher Intelligenz, eröffnen Medienhäusern nie dagewesene Handlungsspielräume. Gleichzeitig geraten etablierte Geschäftsmodelle unter Druck. Unabhängige Medien und damit die freie Presse sind dabei wichtiger denn je, um den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken und Innovationen voranzutreiben. Diese Themen standen im Mittelpunkt des gestrigen Sommerfestes des MVFP NRW, das unter dem Motto "Perspektiven, Strategien, Lösungen" im Dortmunder U stattfand.Christoph Bertling, Vorsitzender des MVFP NRW und Geschäftsführer der Fachmedien Otto Schmidt KG, begrüßte die rund 100 geladenen Gäste aus Politik, Medien und Gesellschaft: "Durch die neue Struktur sind wir ein schlagkräftiger Bundesverband mit starken regionalen und fachlichen Vertretungen, dessen Stimme in Gesellschaft und Politik gehört wird und der die Interessen unserer Branche engagiert und nachhaltig vertritt. Damit haben wir nun optimale Voraussetzungen, um die anstehenden Herausforderungen geschlossen anzupacken und die Spielregeln für unsere Medienhäuser in Zeiten von künstlicher Intelligenz gemeinsam zu gestalten, aber auch die sich daraus ergebenden Chancen als Branche zu nutzen."Stephan Scherzer, Bundesgeschäftsführer des MVFP Medienverband der freien Presse, plädierte in seiner Keynote dafür, sich unternehmensweit in allen Bereichen mit künstlicher Intelligenz auseinanderzusetzen: "Wir alle sind Augenzeugen einen gewaltigen Revolution, die weit über Gutenberg oder das Internet hinausgeht. KI wird die Transformation unserer Medienwelt revolutionieren und noch einmal beschleunigen. Der MVFP mit seinen über 800 Kolleginnen und Kollegen in den Gremien und der Akademie ist dabei die Informations- und Knowhow-Drehscheibe der Branche."In seinen medienpolitischen Ausführungen erläuterte Prof. Dr. Christoph Fiedler, Geschäftsführer Europa- und Medienpolitik des MVFP, die medienrechtlichen und -politischen Rahmenbedingungen und Forderungen der Verlage: "Die Entwicklung künstlicher Intelligenz fordert die Regulierung auch im Medienbereich heraus. So ist der Urheberrechtsschutz menschengemachter Medien gegen die Verwertung ihrer Inhalte durch KI-Konkurrenzveröffentlichungen unzureichend. Das muss schon im KI-Gesetz der EU verbessert werden. Auch die Kennzeichnungsfrage und die Verwendung synthetischer Medien durch Monopolplattformen müssen angemessen behandelt werden."Ein weiterer Höhepunkt des Abends war die Keynote-Speech "Purpose" von Neven Subotic, Leitung & Vorstand der well:fair foundation und langjähriger Spieler von Borussia Dortmund. Mit seiner Stiftung engagiert er sich für sauberes Wasser und Bildung in Afrika. In seinem Vortrag berichtete er, wie er durch den Sport Werte wie Fairness, Respekt und Teamgeist gelernt hat und wie er diese Werte in seiner Stiftungsarbeit umsetzt. Dabei sieht er die Presseverlage als wichtige Partner für seine Arbeit: "Unabhängig davon sind Medien für eine moderne und funktionierenden Demokratie fundamental wichtig - durch reflektierten und professionellen Journalismus finden Information und Meinungsbildung sowie gesellschaftlicher Fortschritt statt.""Die aktuellen Entwicklungen in der Technologie und der Gesellschaft zeigen uns deutlich, wie sehr wir auf die Kooperation aller Medienhäuser angewiesen sind. Nur im Schulterschluss können wir die großen Aufgaben und Möglichkeiten, die sich für unsere Branche in der Zukunft ergeben, angehen und im Rahmen des Verbandes aktiv mitgestalten", so Anina Veigel, Geschäftsführerin MVFP NRW.Über den MVFP NRW (ehemals VZVNRW):Der MVFP NRW - ehemals Verband der Zeitschriftenverlage in Nordrhein-Westfalen - ist die Landesvertretung des MVFP MEDIENVERBAND DER FREIEN PRESSE in Nordrhein-Westfalen. Vorsitzender ist Christoph Bertling, Geschäftsführer Fachmedien Otto Schmidt. Der Verband vertritt die Interessen von rund 100 Zeitschriftenunternehmen in Nordrhein-Westfalen. Die Pressemitteilung finden Sie auch auf unserer Webseite.Pressekontakt:MVFP NRWc/o DVS Media GmbHAachener Straße 17240223 DüsseldorfTelefon: 0221 941 14 14E-Mail: nrw@mvfp.deWebsite: www.mvfp.de/nrwHochauflösendes Bildmaterial der Veranstaltung kann beim MVFP NRW angefordert werden.Original-Content von: MVFP MEDIENVERBAND DER FREIEN PRESSE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/44016/5582855