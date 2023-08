Der Medizintechniker Medtronic plc (ISIN: IE00BTN1Y115, NYSE: MDT) gibt eine Quartalsdividende von 69 US-Cents bekannt. Die nächste Auszahlung erfolgt am 13. Oktober 2023 (Record day: 22. September 2023). Im Mai 2023 kündigte Medtronic eine Anhebung der Dividende um 1,5 Prozent an. Es war die 46. jährliche Dividendenanhebung in Folge. Auf Jahressicht hochgerechnet erhalten die Anteilsinhaber 2,76 US-Dollar. Beim derzeitigen Aktienkurs ...

