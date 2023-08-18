Anzeige
Mehr »
Login
Freitag, 18.08.2023 Börsentäglich über 12.000 News von 695 internationalen Medien
Heute nochmal Kaufchance!? – Ganz kurz vor sehr großen Meldungen? Hier jetzt noch vorher rein?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2JNF4 | ISIN: NL0012969182 | Ticker-Symbol: 1N8
Tradegate
18.08.23
09:11 Uhr
886,90 Euro
-24,10
-2,65 %
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
AEX
EURONEXT-100
STOXX Europe 50
EURO STOXX 50
1-Jahres-Chart
ADYEN NV Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
ADYEN NV 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
887,80889,6009:12
887,40890,1009:12
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
ADYEN
ADYEN NV Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
ADYEN NV886,90-2,65 %
DAIMLER TRUCK HOLDING AG33,480-1,33 %
ITM POWER PLC1,040-2,44 %
QIAGEN NV39,450-0,50 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.