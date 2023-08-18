ERENBERG SENKT ZIEL FÜR QIAGEN AUF 54,20 (56,90) EUR - 'BUY'GOLDMAN HEBT ZIEL FÜR DAIMLER TRUCK AUF 43 (39) EUR - 'BUY' BARCLAYS SENKT ZIEL FÜR ADYEN AUF 1150 (1600) EUR - 'EQUAL WEIGHT'BARCLAYS HEBT NASPERS AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 4500 (4250)BARCLAYS HEBT PROSUS AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 86,80 (83,80) EURBERNBERG SENKT ADYEN AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 1095 (1950) EURBERENBERG HEBT ZIEL FÜR DOCMORRIS AUF 60 (40) CHF - 'HOLD'JPMORGAN SENKT ZIEL FÜR ADYEN AUF 1500 (1850) EUR - 'OVERWEIGHT'JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR PROSUS AUF 101 (98) EUR - 'OVERWEIGHT'RBC SENKT ZIEL FÜR ITM POWER AUF 250 (260) PENCE - 'OUTPERFORM' Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank Kaiserstrasse 1 60311 Frankfurt . Neben den Presseauszügen kann dieses ...Den vollständigen Artikel lesen ...