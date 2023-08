DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Japans Verbraucherpreise sind im Juli wie schon im Juni zum Vorjahr um 3,3 Prozent gestiegen, sie liegen damit weiterhin deutlich über dem Ziel der Bank of Japan von 2 Prozent. Ohne die schwankungsanfälligen Preise für frische Lebensmittel und Energie betrug der Anstieg 4,3 Prozent, etwas stärker als die 4,2 Prozent im Juni. Die Inflationszahlen dürften am Markt wieder für Spekulationen über eine weniger expansive Geldpolitik der Notenbank schüren.

ÜBERSICHT INDIZES

Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.383,50 -0,0% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.755,25 -0,2% Nikkei-225 31.386,83 -0,8% Hang-Seng-Index 18.062,84 -1,4% Kospi 2.503,04 -0,7% Shanghai-Composite 3.152,47 -0,4% S&P/ASX 200 7.144,70 -0,0%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Leichter - Die Stimmung bleibt auch am Freitag eingetrübt. Die Sorge, dass die US-Notenbank die Zinsen weiter erhöhen könnte, um die weiter zu hohe Inflation in den Griff zu bekommen, sei weiter das dominierende und belastende Thema an den Börsen, heißt es im Handel. Bereits seit einigen Tagen ziehen die Marktzinsen in den USA stark an, womit Anleihen gegenüber Aktien zunehmen an Attraktivität gewinnen. Dazu kommt die maue Konjunktur in China als Bremser. Wie ernst die Lage ist wird untermauert von überraschenden Zinssenkungen der chinesischen Notenbank zu Wochenbeginn und in Aussicht gestellten weiteren Stützungsmaßnahmen, um der schwachen Binnennachfrage und den Risiken in einigen "Schlüsselbereichen" wie dem Wohnungsbau zu begegnen.

Nicht nur in China sind derweil die Blicke weiter auf den mit Problemen kämpfenden chinesischen Immobiliensektor gerichtet. Die Nachricht, dass der Immobilienriese China Evergrande in den USA Konkurs angemeldet hat, schürt die Sorge um die Stabilität der wichtigen Branche weiter. Dies könne die positiven Impulse zunichtemachen, die von der chinesischen Zentralbank ausgingen, heißt es. Aktuell zeigen sich Immobilienaktien uneinheitlich. Während sich die schwer gebeutelte Aktie der offenbar in Schieflage geratenen Country Garden um 1,3 Prozent erholt, geben Longfor um 3,3 Prozent nach und China Vanke tendieren behauptet.

US-NACHBÖRSE

Die Quartalszahlen von Applied Materials wurden positiv aufgenommen. Der Kurs stieg um 2,4 Prozent. Für Keysight Technologies ging es um 9,3 Prozent nach unten. Der Messgerätehersteller hatte eine flache Umsatzentwicklung für das Quartal berichtet und einen niedrigeren Gewinn, der dennoch über dem Analystenkonsens lag. Allerdings gab Keysight auch einen mauen Ausblick ab. Ross Stores meldete höhere Ergebnisse für das zweite Quartal und hob seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr an. Der Kurs des Discounters für Bekleidung und Wohnaccessoires legte um 5,7 Prozent zu. Bill Holdings, ein Anbieter von Software für Back-Office-Finanzoperationen, prognostizierte für das Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz unter den kursierenden Analystenprognosen. Die Aktie büßte 3,7 Prozent ein.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.474,83 -0,8% -290,91 +4,0% S&P-500 4.370,36 -0,8% -33,97 +13,8% Nasdaq-Comp. 13.316,93 -1,2% -157,70 +27,2% Nasdaq-100 14.715,81 -1,1% -160,66 +34,5% Donnerstag Mittwoch Umsatz NYSE (Aktien) 871 Mio 795 Mio Gewinner 897 760 Verlierer 2.017 2.155 unverändert 108 102

Schwach - Druck auf die Aktienkurse kam erneut über den Anleihemarkt. Dort ging es für die Renditen weiter nach oben, befeuert von erneut besser als erwartet ausgefallenen US-Konjunkturdaten. Cisco gewannen 3,3 Prozent, nachdem der Netzwerkausrüster in seinem Schlussquartal die Markterwartungen übertroffen hatte. Die Walmart-Aktie fiel um 2,2 Prozent. Zwar übertraf der Einzelhandelskonzern im zweiten Quartal mit Umsatz und Gewinn die Markterwartungen, die Aktie sei im Jahresverlauf aber schon kräftig gestiegen, so dass die guten Nachrichten zu Gewinnmitnahmen genutzt worden seien, hieß es. U.S. Steel gewannen 0,2 Prozent. Auch Arcelormittal erwägt laut Berichten ein Angebot für den US-Stahlkonzern, dessen Kurs mit Übernahmespekulationen jüngst bereits stark zugelegt hatte. Wolfspeed brachen um gut 17 Prozent ein. Das Halbleiterunternehmen war in die roten Zahlen gerutscht. CVS Health sackten um gut 8 Prozent ab. Der Krankenversicherer Blue Shield of California plant, die Nutzung der meisten Apothekenleistungen von CVS Health einzustellen.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 4,93 -3,0 4,96 51,1 5 Jahre 4,42 +1,3 4,41 41,9 7 Jahre 4,37 +1,5 4,35 39,8 10 Jahre 4,28 +3,0 4,25 40,4 30 Jahre 4,39 +3,6 4,36 42,2

Für die Renditen ging es wie an den Vortagen überwiegend weiter nach oben angesichts der Spekulationen, dass der Zinserhöhungszyklus in den USA noch nicht beendet ist, geschürt auch von falkenhaften Signalen aus Reihen der US-Notenbank.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:21 % YTD EUR/USD 1,0882 +0,1% 1,0870 1,0886 +1,7% EUR/JPY 158,19 -0,2% 158,54 159,13 +12,7% EUR/GBP 0,8540 +0,1% 0,8528 0,8546 -3,5% GBP/USD 1,2743 -0,0% 1,2747 1,2736 +5,4% USD/JPY 145,36 -0,3% 145,83 146,22 +10,9% USD/KRW 1.337,06 -0,2% 1.339,64 1.341,09 +6,0% USD/CNY 7,2808 +0,9% 7,2132 7,2315 +5,5% USD/CNH 7,2992 -0,1% 7,3042 7,3302 +5,4% USD/HKD 7,8279 -0,0% 7,8295 7,8282 +0,2% AUD/USD 0,6404 +0,0% 0,6403 0,6403 -6,0% NZD/USD 0,5928 +0,1% 0,5923 0,5929 -6,7% Bitcoin BTC/USD 26.446,26 +0,0% 26.436,74 28.606,07 +59,3% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Der Dollar zeigte sich nachg volatilem Handel wenig verändert. Zunächst hatte er nachgegeben, zog dann aber mit gut ausgefallenen US-Konjunkturdaten wieder an.

Im asiatischen Handel am Freitag verteidigt der Offshore-Yuan seine Vortagsgewinne zum Dollar. Dabei helfen laut Beobachtern auch Berichte, wonach chinesische Behörden die staatlichen Banken angewiesen haben sollen, zur Stützung des Yuan Dollar zu verkaufen. Das stützt auch andere asiatische Währungen. Der Yen zeigt sich mit 145,42 je Dollar gegenüber der gleichen Vortageszeit deutlich fester, als er mit rund 146,40 gehandelt worden war.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL / GAS

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 80,50 80,39 +0,1% +0,11 +2,1% Brent/ICE 84,08 84,12 -0,0% -0,04 +1,7% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die Ölpreise legten im US-Handel um knapp 2 Prozent zu. Die Fundamentaldaten blieben weitgehend konstruktiv, hieß es von ING mit Blick auf die Kürzungen der Opec+. Zudem setzten Teilnehmer auf Maßnahmen Chinas gegen die wirtschafliche Misere, nachdem die chinesische Zentralbank entsprechende Signale gesendet hatte. Außerdem verwiesen Händler auf stark ausgefallene US-Konjunkturdaten.

METALLE

zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.893,83 1.889,27 +0,2% +4,57 +3,8% Silber (Spot) 22,86 22,73 +0,6% +0,13 -4,6% Platin (Spot) 900,60 894,50 +0,7% +6,10 -15,7% Kupfer-Future 3,69 3,69 +0,0% +0,00 -3,2% YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags

Die weiter steigenden Renditen lasteten auf dem Gold, der Preis gab um 0,2 Prozent auf 1.889 Dollar nach.

MELDUNGEN SEIT DONNERSTAG 20.00 UHR

HURRIKAN

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 165 Kilometern pro Stunde hat ein Hurrikan am Donnerstag Kurs genommen auf die mexikanische Halbinsel Baja California. Der Tropensturm "Hilary" könne dort am Wochenende auf Land treffen. Er hat die Kategorie zwei - die zweitniedrigste auf einer Skala von fünf.

APPLIED MATERIALS

hat im dritten Quartal einen Nettogewinn von 1,56 (Vorjahr: 1,61) Milliarden Dollar erzielt. Der bereinigte Gewinn lag bei 1,90 (1,94) Dollar pro Aktie. Der Umsatz sank auf 6,43 (6,52) Milliarden. Analysten hatten mit einem bereinigten Gewinn von 1,66 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 6,06 Milliarden Dollar gerechnet. Das Unternehmen erwartet für das vierte Quartal einen bereinigten Gewinn von 1,82 bis 2,18 Dollar je Aktie bei einem Umsatz von 6,11 bis 6,91 Milliarden Dollar. Analysten rechneten bislang mit 1,60 Dollar je Aktie bzw. 5,87 Milliarden Dollar.

CHINA EVERGERANDE

