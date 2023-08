DJ Novartis will Sandoz am 4. Oktober abspalten

Von Adria Calatayud

ZÜRICH (Dow Jones)--Novartis hat den Zeitpunkt für die geplante Abspaltung seiner Generika- und Biosimilar-Sparte Sandoz präzisiert, sie soll voraussichtlich am oder um den 4. Oktober stattfinden.

Wie der Schweizer Pharmakonzern mitteilte, will er die Abspaltung durch die Ausgabe von Sandoz-Aktien an die eigenen Aktionäre durchführen. Novartis-Aktionäre sollen für je fünf Aktien eine Sandoz-Aktie erhalten sowie für je fünf Novartis American Depositary Receipts (ADRs) ein Sandoz ADR, teilte das Unternehmen mit. Bisher hatte Novartis die Abspaltung auf den Beginn des vierten Quartals terminiert.

Die Ausgliederung von Sandoz muss noch von den Aktionären genehmigt werden. Novartis hat für den 15. September eine ausserordentliche Hauptversammlung anberaumt, um über die vorgeschlagene Ausschüttung von Sandoz-Aktien und eine Herabsetzung des eigenen Aktienkapitals im Zusammenhang mit der Abspaltung abzustimmen, wie das Unternehmen mitteilte.

Nach der Abspaltung soll Sandoz an der SIX Swiss Exchange gelistet werden, mit einem ADR-Programm in den USA, so Novartis.

