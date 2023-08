Nachhaltige Aktien gesucht? Die weltweite Nachfrage nach umweltfreundlichen Lösungen und sauberer Energie ist in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Diese positive Entwicklung spiegelt sich nicht nur in einem gestiegenen Umweltbewusstsein wider, sondern auch in einer zunehmenden Investitionstätigkeit in nachhaltige Unternehmen. Grün boomt und nachhaltige Aktien sind auf dem Vormarsch. Sie bieten Anlegern nicht nur die Möglichkeit, von diesem Wandel zu profitieren, sondern auch einen aktiven ...

