Die US-Börsen haben am Donnerstag ihre Abwärtsbewegung fortgesetzt. Unter anderem belasteten die Wirtschaftsprobleme in China und neue Zinsängste in den USA nach den neuesten robusten Konjunkturdaten. Unter Druck standen auch Big-Tech-Werte wie Apple und Amazon. Der Chart des Nasdaq 100 steht auf der Kippe.Amazon ging mit einem Minus von 0,8 Prozent auf 133,98 Dollar aus dem Handel. Damit hat sich der Titel weiter vom 52-Wochen-Hoch bei 143,63 Dollar entfernt und der 50-Tage-Linie bei 130,88 Dollar ...

