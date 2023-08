Der Chart von SMA Solar ist durch einen im Juni 2023 gebildeten Abwärtstrend charakterisiert. Auch die Zahlen zum zweiten Quartal 2023 bestätigen den Trend. Mittlerweile ist die Aktie jedoch billiger und steuert auf einen Supportbereich zu. So könnte die Reaktion eine Bodenbildung sein. SMA-Solar öffnete am Donnerstag, dem 10. August, seine Bücher für das zweite Quartal. Der Aktienkurs des Spezialisten für Wechselrichter ist am selben Tag abgestürzt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...