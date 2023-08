In den letzten Tagen bewegte sich der DAX in einer Handelsrange zwischen 15.700 und 16.000 Punkten. Gestern nun ging er unter dieser Spanne aus dem Handel. Er schloss mit einem Minus von 0,7 Prozent bei 15.676 Zählern. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. ...