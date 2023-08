Im Bereich künstlicher Intelligenz setzt Ark Invest auf Softwaretitel - statt auf Hardware-Unternehmen wie Nvidia. Zwei KI-Aktien haben es dem Unternehmen von Cathie Wood besonders angetan.

"Wir sehen, dass für jeden US-Dollar, der für KI-Hardware wie Nvidia-GPUs ausgegeben wird, acht US-Dollar in Form von KI-Software gewonnen werden können", sagte Renato Leggi, Portfoliomanager von Ark Invest und Kollege von Cathie Wood, in einem Interview mit CNBC.

Darum richtet sich der Blick des Unternehmens weg von Nvidia, Hersteller von Grafikprozessoren (GPUs), hin zu Softwareherstellern. "Man kann GPUs verkaufen, so viel man will, aber natürlich muss man mit ihnen einen Mehrwert in Form von KI-Trainingsmodellen und Produkten schaffen", erklärt Leggi. Zu den am besten positionierten Titeln gehören ihm nach der Cloud-Kommunikationsplattform-Betreiber Twilio und der Telemedizin-Dienstleister Teladoc.

Während Twilio 4,11 Prozent des ARK Next Generation Internet ETFs und 4,04 Prozent des ARK Innovation ETFs ausmacht, liegt der Anteil an Teladoc-Aktien bei 3,17 Prozent im ARK Next Generation Internet ETF und 3,68 Prozent im ARK Innovation ETF.

Twilio und Teladoc nehmen durch ihre umfangreichen Datenbestände eine starke Position im Bereich der KI-Software ein, so Leggi. Teladoc habe gar das Potenzial, "das Rückgrat der Gesundheitsinformationen in den USA zu werden", sagte er. Der Analystenkonsens prognostiziert laut MarketScreener ein durchschnittliches Aufwärtspotenzial für diese Aktie von 31,60 Prozent gegenüber dem aktuellen Kursniveau.

Für die Twilio-Aktie ist ein durchschnittliches Kurspotenzial von zwölf Prozent drin, wie von MarketScreener erfasste Analystenschätzungen im Mittel ergeben.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Zentralredaktion