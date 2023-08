Bei Hochtief läuft es rund. Die Auftragseingänge nehmen kein Ende und die Aktie notiert auf 3-Jahres-Hoch. Zur weiteren Belebung der Baubranche hat Bundesbauministerin Klara Geywitz zudem ein Maßnahmepaket inklusive steuerlicher Anreize angekündigt. Für AKTIONÄR-Leser sind das alles gute News. Hochtief erhält in letzter Zeit so viele Aufträge wie schon lange nicht mehr. Demensprechend stark waren auch die Halbjahreszahlen. Nach zwei Großaufträgen in der Vorwoche soll das Unternehmen in Australien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...