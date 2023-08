DJ ÜBERBLICK am Morgen /Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Japans Verbraucherpreise steigen im Juli um 3,3 Prozent

Japans Verbraucherpreise sind im Juli um über 3 Prozent gestiegen, sie liegen damit weiterhin deutlich über dem Ziel der Bank of Japan von 2 Prozent. Wie aus Regierungsdaten vom Freitag hervorgeht, stiegen die Verbraucherpreise im Juli insgesamt um 3,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat und damit genauso stark wie im Juni (3,3 Prozent). Ohne die schwankungsanfälligen Preise für frische Lebensmittel und Energie betrug der Anstieg 4,3 Prozent, etwas stärker als die 4,2 Prozent im Juni.

Britische Einzelhandelsumsätze sinken im Juli unerwartet deutlich

Die britischen Einzelhandelsumsätze sind im Juli aufgrund der nassen Witterung deutlicher als erwartet gesunken. Nach Mitteilung der Statistikbehörde ONS gingen sie gegenüber dem Vormonat um 1,2 Prozent zurück. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten ein Minus von nur 0,4 Prozent prognostiziert. Nach Angaben des britischen Wetterdienstes war der abgelaufene Monat der regenreichste Juli seit 2009 und liegt in der bis 1836 zurückreichenden Historie der Aufzeichnungen auf dem sechsten Platz.

Auftragsbestand im verarbeitenden Gewerbe Deutschlands steigt

Der Auftragsbestand des verarbeitenden Gewerbes Deutschlands hat im Juni spürbar zugenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stiegen sie gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent und lagen um 3,1 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Der Anstieg beruhte vor allem auf einem Großauftrag aus dem Luft- und Raumfahrtbau, während die Automobilindustrie belastete.

Rückgang der Wohnbaugenehmigungen in Deutschland beschleunigt sich

Der Rückgang der Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen in Deutschland hat sich im Juni beschleunigt. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wurden 21.800 Baugenehmigungen erteilt. Das waren 28,5 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Im Mai hatte das Minus bei 25,9 Prozent gelegen. Im ersten Halbjahr sank die Zahl der Wohnungsbaugenehmigungen auf Jahressicht um 27,2 auf 135.200. Im gesamten Jahr 2022 war sie um 6,9 Prozent zurückgegangen.

SPD legt in ZDF-"Politbarometer" wieder zu

Die SPD hat im aktuellen ZDF-"Politbarometer" wieder zugelegt. Der am Freitag veröffentlichen Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen zufolge würden derzeit 19 Prozent der Befragten die Sozialdemokraten wählen, 2 Prozentpunkte mehr als zuvor. Die Union bleibt zwar klar stärkste Kraft, verschlechtert sich aber um 1 Punkt auf 26 Prozent. Die AfD bleibt mit 20 Prozent auf dem zweiten Platz.

Die Grünen verlieren 1 Punkt auf nun 15 Prozent. Für die FDP werden unverändert 7 Prozent vorhergesagt, für die Linke 5 Prozent (minus 1). Rechnerische Mehrheiten wären demnach unter Ausschluss der AfD nur für Dreier-Konstellationen aus Union, Grünen und FDP oder Union, SPD und FDP möglich.

Hurrikan steuert auf mexikanische Halbinsel Baja California zu

Mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 165 Kilometern pro Stunde hat ein Hurrikan am Donnerstag Kurs genommen auf die mexikanische Halbinsel Baja California. Der Tropensturm "Hilary" könne dort am Wochenende auf Land treffen, teilte das US-Hurrikan-Zentrum (NHC) mit. Demnach gilt er als Hurrikan der Kategorie zwei - der zweitniedrigsten auf einer Skala von fünf.

Erdbeben der Stärke von mindestens 6,1 erschüttert Bogotá

Ein starkes Erdbeben hat am Donnerstag die kolumbianische Hauptstadt Bogotá erschüttert und Augenzeugenberichten zufolge eine Panik unter den Einwohnern ausgelöst. Der Geologische Dienst des Landes teilte mit, das Beben habe die Stärke 6,1 gehabt und sich um die Mittagszeit (Ortszeit) ereignet. Die US-Erdbebenwarte USGC nannte sogar eine Stärke von 6,3.

USA öffnen Migrationsbüro in Havanna

Die USA öffnen nach fünfjähriger Unterbrechung wieder ein Migrationsbüro in der kubanischen Hauptstadt Havanna. In der Außenstelle der US-Behörde für Staatsbürgerschaft und Einwanderung sollen Einreiseanträge von Kubanern bearbeitet werden, die bereits Verwandte in den USA haben, wie das US-Heimatschutzministerium am Donnerstag mitteilte. Dabei werden die Mitarbeiter unter anderem Interviews führen und biometrische Daten erfassen.

Russland und China halten gemeinsame Seepatrouillen im Pazifischen Ozean ab

Russische und chinesische Kriegsschiffe halten russischen Angaben zufolge gemeinsame Seepatrouillen im Pazifischen Ozean ab. Dabei würden Rettungsübungen und Trainings zur Abwehr von Luftangriffen vorgenommen, teilte das russische Verteidigungsministerium am Freitag mit. Ein von der staatlichen russischen Nachrichtenagentur Tass veröffentlichtes Video zeigte neun große Schiffe.

MALAYSIA

BIP 2Q +2,9% (PROG: +3,7%) gg Vorjahr

