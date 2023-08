Wien/Berlin (ots) -Warnung des Klimawandel Experten Egon Cholakian (CERN/NASA)Egon Cholakian, Bundesberater im US-Kongress und im Weißen Haus, der im Bereich des Klimawandels und der nationalen Sicherheit tätig ist, ein qualifizierter Teilchenphysiker, der mit dem führenden Teilchenphysiklabor CERN und der NASA zusammenarbeitet, rief die wissenschaftliche Gemeinschaft auf, sich für eine dringende Lösung des Klimaproblems zusammenzuschließen. Für diese Lösung verbleiben uns weniger als 10 Jahre.Die vollständige Videoansprache von Egon Cholakian ist auf folgender Website abrufbar: earthsavesciencecollaborative.comIn seiner Rede stellte Egon Cholakian fest: "Die derzeitige Lage der Weltwirtschaft und des Klimas erfordert ein sofortiges und koordiniertes Handeln aller Beteiligten."Dr. Egon Cholakian betonte, dass wir derzeit Zeugen einer beispiellosen Katastrophe in China und den Vereinigten Arabischen Emiraten sind. Innerhalb weniger Tage hat China enorme Verluste erlitten, die sich weiter um Milliarden von Dollar erhöhen."Mit hoher Wahrscheinlichkeit kann behauptet werden, dass China aufgrund des zunehmenden Wachstums und der Häufigkeit von Klimakatastrophen am Rande einer Wirtschaftskrise steht, die unvorhersehbare Folgen für die Weltgemeinschaft haben könnte", fügt Egon Cholakian hinzu und prognostiziert für die Vereinigten Arabischen Emirate, dass "das gesamte Territorium der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) bald zu einer öden Wüste werden wird".In seiner Video-Botschaft (https://youtu.be/1NxoQUpvEJg) zeigt Dr. Egon Cholakian die Ursachen der Klimakatastrophen auf und beschreibt die Prognose für die nächsten 10 Jahre:"... tiefgreifende und unumkehrbare Veränderungen auf der Erde sind eng mit den Auswirkungen zyklischer kosmischer Phänomene verbunden. [...] Diese Strahlung destabilisiert den Erdkern.""... das Leben auf dem Planeten könnte innerhalb von sieben Jahren unerträglich werden [...], weil die Temperaturen sowohl in der Atmosphäre als auch in den Ozeanen extrem ansteigen, die seismische und vulkanische Aktivität steigt und die Stärke der Wirbelstürme und Taifune auf dem Planeten zunimmt", warnt Egon Cholakian."Wir, die wissenschaftliche Gemeinschaft, haben keine Zeit mehr, zu streiten, zu zweifeln oder zu zögern. [...] Wir müssen so schnell wie möglich eine geeinte wissenschaftliche Gemeinschaft gründen, die frei von Einfluss politischer Ambitionen und wirtschaftlicher Interessen wäre."Egon Cholakian richtet eine ernsthafte Erklärung an die Weltgemeinschaft."Ich lade alle Wissenschaftler, denen das Schicksal der Menschheit am Herzen liegt, ein, sich der Gründung eines geeinten internationalen wissenschaftlichen Zentrums anzuschließen. Sein Ziel wird es sein, wissenschaftliche Forschung zu betreiben und die globale Klimabedrohung zu bekämpfen.""Es ist unerlässlich, eine absolute Autonomie in der wissenschaftlichen Forschungstätigkeit zu gewährleisten", sagte Dr. Cholakian und betonte, dass es von größter Wichtigkeit sei, "uneingeschränkten Zugang zu allen wissenschaftlichen Ressourcen, [...] Spitzentechnologien, einschließlich solcher Einrichtungen wie CERN, NASA, Roscosmos, die chinesische nationale Raumfahrtbehörde (CNSA) und anderen" zu gewähren.Egon Cholakian wies auch darauf hin, dass eine "unbegrenzte Finanzierung wissenschaftlicher Tätigkeiten eine absolute Notwendigkeit" ist, "ohne jegliche Kontrolle oder Einmischung in den Forschungsprozess durch Politiker oder Konzerne".Die vollständige Videoansprache von Egon Cholakian kann auf der Website des Earth Save Science Collaborative (ESSC) Projekts angesehen werden: earthsavesciencecollaborative.comWissenschaftler, die an einer Zusammenarbeit interessiert sind, können ihre Anfrage über diese Website einreichen.Über Egon Cholakian:Egon Cholakian, ein Bundeslobbyist im US-Kongress und im Weißen Haus, hat sich zu einer prominenten Stimme in Fragen des Klimawandels und der nationalen Sicherheit entwickelt. Er war in Reagans "Küchenkabinett" und im Weißen Haus im Rahmen des Projekts Strategische Verteidigungsinitiative von Präsident Reagan tätig.Dr. Egon Cholakian ist ein qualifizierter Teilchenphysiker, der als Entwickler der Technologie für den Future Circular Collider mit dem führenden Teilchenphysiklabor CERN zusammenarbeitet. Er arbeitet auch an der Gestaltung der NISAR-Mission der NASA mit.Er ist Mitglied der Internationalen Vereinigung für die Berufsausbildung von Geheimdienstanalysten und ein Experte für internationales Steuerrecht. Unter Präsident Nixon und Präsident Ford war er als Steuerrechtsanalyst für die Kommission des Präsidenten für internationale Handels- und Investitionspolitik tätig. Insgesamt hat Egon Cholakian mit vier US-Präsidenten zusammengearbeitet.Weitere Einzelheiten unter: earthsavesciencecollaborative.comDie vollständige Video-Ansprache Jetzt ansehen (https://earthsavesciencecollaborative.com)