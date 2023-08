Tennant Minerals: Bohrungen bestätigen Bluebird-Erweiterung

Anzeige / Werbung

Tennant Minerals erweitert erfolgreich Bluebird-Zone im Barkly-Projekt. Neue Bohrungen enthüllen vielversprechende Mineralisierung mit durchschnittlich 2,6% Kupferäquivalent über 17,4 Meter.

Tennant Minerals (ASV: TMS, FSE: UH7A, WKN: A3ET0R) ist es mit vier neuen Bohrungen gelungen, die Bluebird-Erweiterung auf dem Barkly-Projekt in östlicher und westlicher Richtung auszudehnen. Dabei durchteuften die Bohrer auf der Ostseite eine Mineralisierung mit durchschnittlich 2,6 Prozent Kupferäquivalent über eine Länge von 17,4 Meter.

Bohrung auf der Gold- und Kupferentdeckung Bluebird; Foto: Tennant Minerals

Die hochgradige Kupfer-Gold-Entdeckung Bluebird stellt nur einen Teil des Barkly-Projekts dar, das Tennant Minerals zu 100 Prozent kontrolliert. Sehr erfreulich ist, dass die auf Bluebird untersuchte Mineralisierung sehr typisch ist für die hochgradigen Kupfer-Gold-Erzkörper, die zuvor im Tennant Creek Mineralfeld abgebaut wurden und die zwischen 1934 und 2005 zu einer historischen Produktion von über 5,5 Millionen Unzen Gold und 700.000 Tonnen Kupfer geführt haben.

Nach den bisherigen Erkenntnissen steht die hochgradige Mineralisierung auf Bluebird mit intensiver Hämatit-Alteration und Brekziation in Zusammenhang und kommt aktuell auf eine Streichlänge von 500 Meter. Dabei beginnt die Mineralisierung in einer Tiefe von 75 Meter und setzt sich von dort aus bis in eine Tiefe von 250 Meter fort.

Besonders erfreulich für Tennant Minerals ist, dass die Lagerstätte in alle Richtungen noch offen ist. Auch die neuen Bohrungen haben an diesem Befund nichts geändert, womit klar ist, dass die Ausdehnung der Mineralisierung zwar vergrößert werden konnte, ihr Ende aber immer noch nicht erreicht wurde.

Tennant Minerals durchschneidet 17,4 Meter mit durchschnittlich 2,6 Prozent Kupferäquivalent

Ausgedehnt hat Tennant Minerals die Zone durch die jüngst abgeteuften Bohrungen vor allem in östlicher Richtung, wobei die Ergebnisse von zwei der vier Bohrlöcher immer noch ausstehen. Die bereits ausgewerteten Bohrlöcher erweitern die Lagerstätte vor allem im oberflächennahen Bereich, was für diesen Teil des Projekts recht günstige Förderkosten erwarten lässt.

Durchschnitten haben die Bohrer in einer Tiefe von 129,8 Meter einen 17,4 Meter langen Abschnitt, der im Durchschnitt mit 2,6 Prozent Kupferäquivalent durchsetzt ist. Dabei setzt sich die Mineralisierung aus 1,58 Prozent Kupfer, 0,06 g/t Gold und 0,25 Prozent Wismut zusammen. In der Spitze steigt die Mineralisierung über eine Länge von 3,2 Meter sogar auf ein Kupferäquivalent von 3,5 Prozent mit 1,62 Prozent Kupfer, 0,08 g/t Gold und 0,55 Prozent Wismut an.

Signifikante Kupfer-, Gold- und Wismut-Ergebnisse wurden auch in zwei anderen Bohrlöchern, die auf der Westseite von Bluebird abgeteuft wurden, erkannt. Hier stehen die genauen Ergebnisse allerdings noch aus. Sie werden vermutlich in den nächsten drei bis fünf Wochen eintreffen. Diese neuen Ergebnisse stammen aus demselben Abschnitt wie das kürzlich gemeldete Bohrloch BBDD0026 das mit einem Kupferäquivalent von 2,66 Prozent über eine Länge von 17,95 Meter aufhorchen ließ.

Fazit: Der doppelte Ansatz von Tennant Minerals, sowohl das Ressourcenpotential auf Bluebird durch Infill- und Erweiterungsbohrungen zu vergrößern als auch die Erprobung euer Ziele innerhalb des Bluebird-Perseverance-Korridors vorzunehmen, trägt weiterhin Früchte, denn es gelingt dem Unternehmen sowohl die erkannte Mineralisierung an ihren Rändern zu vergrößern wie auch neue noch unberührte Lagerstätten zu identifizieren.

