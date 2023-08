In einem erneut schwachen Gesamtmarktumfeld haben sich die Papiere von Alphabet gestern gut behaupten und gegen den allgemeinen Trend leicht zulegen können. Die Aktie profitierte hierbei von ihrer aktuell hohen Trendstärke.Egal ob Apple, Microsoft oder Tesla, der aktuelle Rücksetzer am Gesamtmarkt fordert seinen Tribut und lässt reihenweise in diesem Jahr gut gelaufene Titel umkippen. Bislang deutlich gegen den Trend kann sich neben Amazon auch Alphabet behaupten.Aktie in schwachem Gesamtmarkt mit ...

