Am Donnerstag begann BYD eine eindrucksvolle Aufholjagd. Der Kurs stieg knapp um 3% und zeigt zu einem günstigen Zeitpunkt wieder einen Aufwärtstrend. Dennoch mussten die Aktien in den letzten fünf Handelstagen einen Einbruch von mehr als -11 % verkraften. Es glänzt daher nicht alles, was goldene Aussichten verspricht. Dennoch verzeichnet die Aktie seit Jahresbeginn ein Plus von nahezu 15%. Die Unternehmenszahlen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...