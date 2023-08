Der Kryptomarkt ist in der Nacht auf Freitag heftig eingebrochen. Während der Bitcoin auf 24-Stunden-Sicht rund 7,5 Prozent verloren hat, notieren einige große Altcoins sogar prozentual zweistellig im Minus. DER AKTIONÄR erklärt, was hinter dem plötzlichen Kursrutsch steckt und was dieser für die weitere Entwicklung am Kryptomarkt bedeutet.

Den vollständigen Artikel lesen ...