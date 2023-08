Die Gold-Fields-Aktie ist am Donnerstag nach den Q2-Zahlen zweistellig eingebrochen. Nachdem das südafrikanische Unternehmen in diesem Jahr einer der wenigen Lichtblicke unter den Goldproduzenten war, reagierte der Markt umso enttäuschter auf die schwachen Finanz- und Produktionszahlen sowie den Ausblick.Im ersten Halbjahr verzeichnete Gold Fields einen Nettogewinn von 457,8 Millionen Dollar, was einem Rückgang von zehn Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.Die Zwischendividende pro Aktie lag ...

